La China Suárez se metió en el drama de Shakira y Gerard Piqué: "Triste y despechada"

"La China" Suárez se involucró en el escándalo mediático que protagonizan Shakira y Gerard Piqué: qué pasó.

"La China" Suárez se metió en la polémica que revolucionó a la industria del pop: la escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía Martí, su actual pareja.

Al igual que la cantante colombiana, "La China" fue portada de todas las revistas de espectáculos y tema principal de los programas de farándula por su polémica con Mauro Icardi y Wanda Nara y su imagen pública decayó desde entonces. Es por esto que decidió involucrarse en el escándalo que ahora protagoniza Shakira.

La exestrella de Casi Ángeles compartió en sus historias de Instagram un posteo de Revista Sudestada en el que aparece Piqué con su nueva novia en la portada de la revista ¡Hola! junto a la frase: "Piqué, enamorado, ya no oculta a su nueva novia. Shakira en su peor momento, se refugia en sus hijos". La reflexión fue titulada con la pregunta: "¿Cómo representan los medios a las mujeres?".

"A él como el galán que continúa con su vida. Ella como una madre triste y despechada. Tal vez no se preguntaron si en vez de refugiarse estaba cuidando a sus hijos. Por otro lado, si fuese al revés, y se la viera a la cantante con otra pareja mucho más joven a los dos meses de separarse mientras él está con los niños, a Shakira se la posicionaría como una mala madre, abandónica y hasta se le cuestionaría su sexualidad", comienza el posteo.

Y destaca la rivalidad que los medios impusieron entre Shakira y Clara por un hombre. "Parece que poco importa la carrera profesional de las mujeres, su recorrido o su talento, ya que el foco termina en sus relaciones amorosas y personales. Prefieren ponerla en el lugar común, llorando, haciendo un duelo o con sus hijos, en vez de representar a las mujeres de otra forma: cantando, siendo exitosas, haciendo deporte, dando un discurso", sigue el posteo.

Y cierra: "Las mujeres en acción, independientes, poco valen para estas revistas de antaño que siguen siendo consumidas por miles. La mujer que sufre por amor es útil para su modelo, pero nosotras desarmamos lo que nos quisieron enseñar y cada vez encontramos la diversidad en la representación en los medios, el cine, el arte y la televisión". "La China" se sintió muy identificada con todo esto por cómo los medios la retrataron y no dudó en compartirlo en sus redes.

"Lo que dicen de mí": la catarsis de "La China" Suárez

A mediados de 2022, Suárez estrenó su canción Lo que dicen de mí, que escribió inspirada en todo lo que vivió por el Wandagate, el escándalo con Wanda e Icardi. En su minidocumental de Star+, la actriz confesó que la escribió "en medio de un ataque".

En una de las estrofas, "La China" entona: “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”.

"Estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo. Estaba triste y ahí nace esta canción. En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”, concluyó Suárez.