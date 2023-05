La China Suárez se hartó y reveló la verdad de su relación con Benjamín Vicuña: "Inconcebible"

La actriz habló de su relación con el padre de sus hijos después de las especulaciones mediáticas. La China Suárez contó toda la verdad de su vínculo con Benjamín Vicuña.

Eugenia "la China" Suárez habló sobre su relación con Benjamín Vicuña después de su separación de Rusherking. La actriz y cantante se refirió a los rumores mala onda entre ellos y contó cómo es su día a día con el actor chileno que estuvo con Pampita durante diez años.

"Hay muchas cosas con las que se arman muchas novelas. Es muy difícil estar todo el tiempo aclarando o desmintiendo. Pero es el papá de mis hijos. Yo tengo eso como lema", comenzó su descargo la artista que comenzó su carrera en series infantojuveniles de Cris Morena a principios de los 2000. Suárez recordó que tiene una muy buena relación con Nicolás Cabre, padre de Rufina, su hija mayor, y que no concebiría que su vínculo con el papá de sus hijos menores sea diferente.

"La China" se pronunció al respecto en diálogo con Guido Zaffora, cronista de Intrusos. "Para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos", concluyó con contundencia ante las preguntas del periodista de espectáculos.

El panelista de TV lanzó una indirecta a Suárez en relación a la fiesta en la que recientemente la actriz se cruzó con Wanda Nara. "Viste que hay mucha gente con la que te podés encontrar, ¿no te da miedo?", soltó. "La China" le respondió sin tapujos: "Se dio. Está Valentina (Zenere) que vino desde Madrid y me escribió. Y Ornela que es compañera mía en la serie también me dijo muchas veces de salir así que fuimos. No, no me da miedo, está todo bien".

El descargo de La China Suárez y Rusherking por su separación

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió la actriz de Abzurdah y Los Padecientes. Por su parte, Rusherking también anunció en sus redes su ruptura y escribió: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".