La China Suárez reveló cómo fue su primera vez con Rusherking: "No me había pasado"

La actriz se sinceró sobre los inicios de su relación con el cantante e hizo una insólita confesión.

Eugenia "La China" Suárez se sinceró sobre los inicios de su relación con Rusherking e hizo una insólita confesión. La actriz y cantante se mostró muy enamorada y reveló que desde el inicio "sintió una conexión inexplicable".

De visita al ciclo la Noche al Dente, el nuevo programa de Fernando Dente en América TV, Suárez asistió para hablar del nuevo lanzamiento de su canción Hipnotizados, la cual sacó en colaboración a su novio, RusherKing. Fue en este marco que se sinceró sobre su relación y contó detalles insólitos.

"Yo lo vi, no lo conocía personalmente y me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde, en un costadito, como misterioso. Me pareció súper lindo", empezó por decir Eugenia y luego confesó que esta relación fue muy diferente a las demás que tuvo. "Fue todo muy lento, muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida. ¿Cómo se llama? Cortejar. Como en las relaciones antiguas", aseguró.

En este marco, confesó: "Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca". Luego, añadió: "A mí, no me gustan esas cosas de dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Pero, me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’. Era una cosa como, no sé, rarísima".

Filtran que La China Suárez encontró lo peor en el celular de Rusherking: "Lo controla"

"La China" Suárez no estaría pasando por el mejor momento de su relación con RusherKing, con quien ya lleva casi un año en pareja. Según trascendió, habría descubierto que el joven de 22 años le fue infiel.

Se sabe que RusherKing sale de fiesta bastante seguido a la Bresh, fiesta a la que asisten varias chicas de la farándula, entre ellas María Becerra, su exnovia. De acuerdo con estos rumores, "La China" le habría descubierto mensajes sospechosos en su celular.

“A Rusherking le encantó Jésica Cirio, me da la sensación. Para mí le encanta”, deslizó Adrián Pallares en Socios del Espectáculos (El Trece). Fue entonces cuando Paula Varela anunció que Suárez habría leído mensajes que Rusherking les envió a chicas de su edad que conoce de estas salidas nocturnas. "'La China' lo controla", aseguró la panelista.

“Lo entiendo, tiene 22 años, aunque nunca vamos a avalar la infidelidad. No quiero decir que fue infiel aún, me faltan algunas pruebas... Pero viste que los mensajes... Sin maldad, pero él está yendo mucho a la Bresh... Va solo. Y está muy rodeado de chicas de su edad", selañaló Varela. Y agregó que el cantante "anda mensajeando a un grupito de amigas".

“Me dijeron que lo controla muy de cerca por mensajes porque no va a la Bresh. Él va ahí solo y ella lo controla por mensaje de texto", concluyó Varela. Finalmente, Pallares sumó un dato explosivo: "También fue a ver a María Becerra, su exnovia". Por el momento, ni "La China" ni Rusherking hablaron al respecto.