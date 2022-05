La China Suárez respondió a la indirecta de María Becerra: "Sigan enfrentando"

"La China" Suárez le contestó a María Becerra tras el palito que publicó en sus redes sociales sobre su relación con Rusherking.

La China Suárez rompió el silencio tras las indirectas de María Becerra en sus redes sociales sobre su romance con Rusherking, su exnovio. A las pocas semanas de terminar su relación con Becerra, el artista comenzó un nuevo vínculo con Suárez. En respuesta, la exestrella de Casi Ángeles se manifestó sin tapujos en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando Rusherking asistió a PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Al preguntarle sobre los rumores de romance con “La China”, el cantante lo confirmó oficialmente. Pocas horas después, Becerra publicó un mensaje para Tini Stoessel en sus redes con una clara indirecta dirigida a Suárez.

Tras haber cantado juntas en el Hipódromo de Palermo, María le dedicó un sentido mensaje a Tini con un misterioso mensaje escondido: “Te amo Tinita, gracias por dejarme formar parte de este momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”.

Inmediatamente, las redes se revolucionaron y muchos internautas asumieron que había sido un palito para Suárez. Al ver la alta repercusión que se generó, “La China” publicó un tweet en relación a los programas de entretenimiento que difundieron la noticia: “2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes”.

La palabra de Rusherking sobre su romance con “La China” Suárez

El pasado 28 de mayo de 2022, Rusherking estuvo como invitado en PH y confirmó públicamente su relación con “La China”. “Estoy muy enamorado y muy bien, conocí a alguien y de verdad la paso muy bien. Hace mucho no me sentía así, estoy disfrutando mucho de ese proceso”, confesó.

Al contar cómo se conocieron, el cantante explicó: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, nos hacíamos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque yo de verdad soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella. Veníamos hablando, obvio, pero no tenía mucha confianza”. Al poco tiempo, ambos viajaron a Madrid y tuvieron encuentros allí y continuaron su relación cuando volvieron a Argentina.

El hecho de que Rushkerking haya dicho que hacía mucho tiempo no se sentía así de enamorado generó una gran indignación entre los fanáticos de Becerra, quienes consideraron muy hiriente e innecesaria aquella declaración. Cabe destacar que semanas atrás, Becerra había estado como invitada en PH y había hablado con mucha tristeza sobre su separación con Rusherking.

“Me ha pasado de terminar súper bien y terminar súper mal. Pero siento que el tiempo todo lo cura y que al menos en mí está la meta de poder ser buenos amigos y compartir un café, porque le tengo un gran cariño”, expresó la artista. “Siempre le voy a desear lo mejor, lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Le deseo que encuentre el amor y que le vaya muy bien en su carrera”, cerró.