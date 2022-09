La China Suárez hizo llorar a Rusherking con una carta inesperada

Rusherking se largó a llorar luego de leer la carta que "La China" Suárez le envió.

"La China" Suárez y Rusherking están disfrutando de sus primeros meses de noviazgo y no temen a demostrarse su amor mutuamente en redes sociales. Recientemente, la actriz le dedicó una romántica carta y el cantante se largó a llorar al leerla.

La exestrella de Casi Ángeles hizo un posteo en su cuenta de Instagram con una lista de las razones por las que se enamoró de Rusherking. "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos", comienza.

"Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional", sigue el posteo.

"Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero mas que ayer", cerró Suárez.

El joven se emocionó profundamente al leer aquella dedicatoria y le confesó que lloró con sus palabras. "Me hiciste llorar, qué hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor, gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida", le expresó. Por último, le aseguró a "La China" que él también la admira mucho y que pronto viajará para verla.

Benjamín Vicuña reaccionó al posteo que "La China" Suárez le hizo a Rusherking

Varios seguidores de "La China" Suárez interpretaron algunas indirectas en el mensaje que le escribió a Rusherking que podrían estar dirigidas a su expareja, Benjamín Vicuña. Un periodista de Intrusos (América TV) le preguntó al actor chileno qué pensaba sobre esto.

“¿Cómo te tomaste el posteo de 'La China' en el que dijo que ahora la valoran como madre, mujer y profesional? Algunos lo relacionaron como un palo para vos”, indagó el notero. Vicuña le respondió que no se sentía aludido con las palabras de la actriz, ya que probablemente ese posteo "tiene que ver con un momento de felicidad" que está transitando Suárez.

"¿Qué te puedo decir? Si está feliz y si lo quiere ventilar en redes, es su estilo y su forma, entonces está bueno. ¿Qué sé yo?”, contestó Vicuña. Sin embargo, el movilero siguió escarbando. “Ella en un vivo en Instagram dio a entender como que con vos no fue feliz”, le señaló. El actor se mostró visiblemente enojado y le respondió: "Eso es un golpe bajo, querido. Chau".