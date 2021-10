La China Suárez habría tenido un encuentro con Icardi: "Fue un cuerno presencial"

'La China' Suárez se vio en secreto con Mauro Icardi en París, según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos.

‘La China’ Suárez se habría encontrado con Mauro Icardi en París, según contaron los periodistas de Intrusos, Rodrigo Lussich y Evelyn Von Brocke. Esta información es clave para entender el escándalo entre Wanda Nara, Icardi y Suárez, ya que hasta el momento, solo se sabía sobre un engaño virtual por parte del futbolista hacia Wanda.

Evelyn contó que habló con personas del círculo de ella y aseguró: “La familia no está para nada de acuerdo respecto a que Wanda vuelva, quiere que realmente se tomen una distancia. No un divorcio, una distancia, para ver qué sienten. Ella tiene mucha más información de la que sabemos, no es simplemente el celular”.

“Fue un cuerno presencial el de ‘La China’ y Mauro, por si quedan dudas. En los protocolos de covid se llama cuerno presencial. Porque hay cuerno presencial y cuerno virtual”, dijo Rodrigo Lussich. “Hay toda una discusión de fondo sobre si el sexting es cuerno, desde cuándo se considera cuerno, si el histeriqueo, el like, la llamita, encontrarte a través de webcams, o por una aplicación… bueno, lo que hicieron estos chicos fue un cuerno presencial, porque ella fue a París”, agregó.

“No es que Wanda miró el celular, ya está y se quedó con esa información. Sino que ella ya presentía algo desde hacía tiempo. Fue buscando la información y tiene muchas más cosas de lo que nosotros creemos. Wanda tiene cosas sobre la foto que mostramos de que 'la China' estuvo en el estadio del PSG”, cerró la periodista de Intrusos.

¿Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi?

Durante todos estos días, surgieron muchas incógnitas sobre la situación de Wanda con Icardi. Mientras él subía fotos con ella a sus redes como si hubiesen vuelto, ella lo había bloqueado en Instagram y se mantuvo en silencio. Hoy, lunes 25 de octubre, publicó una carta pública explicando que lo perdonó.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comenzó la empresaria.

“Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, continuó Wanda.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”.