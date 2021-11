La China Suárez fue vista en la casa de Alejandro Fantino en Nordelta

Pía Shaw tiró una bomba mediática en LAM y aseguró que la actriz fue vista en la casa del conductor de Intratables en Nordelta. Todos los detalles.

El escándalo que protagonizó La China Suárez con Mauro Icardi y Wanda Nara parece llegar a su final. Pero la actriz que fue furor con Casi Ángeles está lejos de quedar afuera de toda polémica, porque en Los ángeles de la mañana (LAM), la panelista Pía Shaw tiró la bomba de que fue vista en la casa de Alejandro Fantino en Nordelta.

La periodista anticipó la primicia este viernes 13 en los últimos minutos de la emisión de LAM. “¿Es cierto que anoche la China Suárez se reunió en la casa de Alejandro Fantino?”, le preguntó Ángel de Brito a Pía Shaw, quien asintió. Sin embargo, el conductor terminó el programa ahí y le advirtió a la audiencia que la periodista ahondaría sobre el tema en El Espectador, el ciclo de CNN Radio que condujo de Brito hasta hace unos días, cuando renunció.

Por qué la China Suárez se reunió con Alejandro Fantino

Después de las 14 horas, en el aire de El Espectador, Pía Shaw contó que el jueves los vecinos del barrio privado donde vive Alejandro Fantino se sorprendieron al ver La China en el lugar.

"Ayer se sorprendieron en el barrio privado de Nordelta al ver el auto de la China", empezó el relató la periodista. Aunque rápidamente aclaró: "¿Que estaba haciendo? No pasa nada entre ellos por favor, nada que ver", bromeó abriendo el paraguas ante posible especulaciones amorosas, aseguró que se trató de una situación meramente laboral.

"Es un tema de trabajo, se siguen en las redes sociales, cosa que no sabía, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista a ella", añadió la angelita de LAM. "En este momento la China está grabando algo para esta plataforma, que no es la misma que la tenía antes... Es la Plus. El encuentro con Alejandro Fantino tiene que ver con esta situación”, detalló la periodista.

Pía Shaw no dio más información sobre el motivo del encuentro, aunque ya se especula si durante la entrevista del conductor de Intratables (América) salió a flote el escándalo que la tiene como protagonista por ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, o si solo hablaron del inesperado trabajo que los unió.