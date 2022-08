La causa legal de Flor Peña tras el cierre de su cuenta de Instagram: "Es discriminatorio"

Florencia Peña explotó de furia tras la decisión de la red social de no devolverle su cuenta.

Flor Peña volvió a referirse al tema vinculado a la suspensión y eliminación de su cuenta de Instagram. La actriz y conductora del ciclo La Puta Ama por América TV llevó adelante un fuerte descargo por varias vías y reveló que se encuentra en plena etapa legal contra la red social.

Por fuera de su labor como actriz y conductora, Florencia Peña se mostró completamente indignada por la decisión de Instagram, ya que la red social le suspendió la cuenta y la determinación final fue eliminarla por completo. Por tal motivo, realizó declaraciones al respecto de lo sucedido.

Para hablar de este tema, Peña utilizó su programa en América TV, publicó un video en su nuevo perfil y brindó una entrevista a Sobredosis de TV con "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale por C5N. "El CEO de Instagram Latinoamérica me dijo que no me la van a devolver. Fueron ocho años de un trabajo muy arduo, es mi canal de comunicación directo con la gente", expresó.

Su cuenta tenía más de 6 millones de seguidores y aseguró que, pese a la última decisión de la red social, va a continuar por las vías legales. " A mi me ponen cuentas fakes a denunciarme por las fotos sexys, pero lo más gracioso es que estas fotos que supuestamente molestan de mi porque infrinjo normas comunitarias las tienen mis cuentas de fans y no se las bajan", dijo.

"Yo soy una mina libre, soy una mina honesta, genuina, y hay algo de eso que evidentemente molesta", agregó, mientras que "La Negra" Vernaci sostuvo: "No es una cuestión de si mostrás el culo o no. Es más profundo". Al mismo tiempo, Di Natale precisó: "Por un lado hay una persecución montada y por otro un algoritmo tomando decisiones de una forma que no es racional".

En última instancia, Flor Peña siguió lamentándose por la determinación Instagram siendo "arbitrario conmigo, es absolutamente discriminatorio porque las mismas fotos que me levantan las tienen mis fans y por otro lado hay fotos, les juro... lo mío es un infantil". La actriz seguirá mediante las vías legales con sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón.

La chicana de Francella a Flor Peña en Telefe

El elenco de Casados con Hijos que estará en el teatro se presentó en La Peña de Morfi, el programa de televisión de Telefe que conducen Jey Mammón, "La Sole" Pastorutti y Jésica Cirio. En el estudio del canal, "Flor" Peña (Moni Argento) y Guillermo Francella (Pepe Argento) hicieron bromas todo el tiempo y se divirtieron a pleno, con Darío Lopilato (Coqui Argento) y Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco) incluidos.

Entre los chistes permanentes que se hicieron todos los integrantes de la obra que se estrenará en breve hubo un detalle que "Guille" no dejó que pasara desapercibido: el cierre de la cuenta oficial de Instagram de Florencia. A partir de ese tema, comenzó un intercambio intenso y a pura sonrisa entre ambos.

Más allá de que la extensa entrevista pasó por varias situaciones, uno de los momentos más entretenidos fue cuando la conductora de La Puta Ama (América TV) recordó: “Había una cuenta de Moni Argento que tenía más seguidores que yo. Ahora no tengo Instagram…". “Mañana salgo con uno nuevo, me cerraron el Instagram”, expresó entre risas.

Sin embargo, su amigo y compañero intentó consolarla cuando vaticinó que “ya se lo van a devolver". "Un planito corto acá”, pidió Guillermo a lo Pepe Argento. “Seis millones que se nos cayeron... ¡Por favor! Que vuelvan los seis millones", deseó al aire. Incluso, resaltó que su colega "habla, habla y habla" de ese tema. "¡Es de lo único que habla!", bromeó por su supuesta obsesión por su perfil en dicha aplicación.