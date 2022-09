La brutal confesión íntima de Adrián Suar en El Trece: "Me cuesta mucho"

Adrián Suar abrió su corazón y realizó una fuerte revelación sobre su intimidad. El gerente de programación de El Trece causó revuelo al hablar sobre sus relaciones amorosas.

Adrián Suar decidió hacer una brutal confesión de su vida privada. El gerente programación de El Trece reveló por qué nunca más volvió a estar en pareja tras la ruptura con Griselda Siciliani, con quien tuvo a Margarita, de 10 años de edad.

Desde hace poco más de seis años, Suar no volvió a tener una pareja formal y muy poco se sabe acerca de los romances que tuvo últimamente. Teniendo en cuetna esto, Adrián Pallares le consultó en Socios del Espectáculo: "Qué loco que ni vos ni Griselda rehicieron su vida después de la separación". "Me cuesta mucho. No soy de armar parejas fácilmente", reconoció "El Chueco".

Asimismo, el empresario y actor señaló qué es lo que le suele suceder íntimamente: "A mí me pasa que mi recuerdo conmigo es: ‘¿Qué te pasó cuando te pasó?’ Me convoca, hay algo corporal". Karina Iavícoli, una de las panelistas del mencionado ciclo, le preguntó si se volvió a enamorar de otra persona: "¿Después de Griselda, nadie te convocó?". "No, cuando me convocan me pongo de novio. Yo no estoy por estar. Ahora, ¿si tuve relaciones sexuales? La respuesta es sí", sostuvo Suar.

Adrián Suar y Griselda Siciliani estuvieron 8 años en pareja y tuvieron una hija.

En tanto, el gerente de programación de El Trece contó cómo se lleva con Griselda Siciliani luego de la separación, que tuvo lugar a mediados de 2016: "Con Gri nos adoramos, nos llevamos re bien". Y resaltó: "Obviamente que cuando uno se separa pasa por todos los lugares comunes de la separación, como el sufrimiento, el llanto, la frustración, el distanciamiento y demás".

La inesperada confesión de Adrián Suar sobre una posible serie de la vida de Cristina Kirchner

Adrián Suar habló sobre las posibilidades de encarar una producción sobre la vida de Cristina Kirchner y, en diálogo con Claudio Villarruel en Detrás de lo que vemos (Radio Splendid), remarcó: "Me parece interesante, totalmente".

“Creo que alguien la va a contar. Tiene historia, tiene mucho para contar, cómo no va a tener, para hacer su vida, no tengo dudas que tiene mundo: de dónde vino, a dónde llegó… Conozco poco de su infancia, más allá de su vida pública. No tengo dudas de que alguien lo vaya a contar”, agregó.

Aunque hizo hincapié en que a cualquier productor le gustaría contar la historia de vida de Cristina, Suar indicó que todavía no es el momento para llevarla a la pantalla grande o chica. “Todavía es muy reciente para contar una historia de una líder política como es Cristina Fernández, pero creo que alguien lo va a contar”, aseveró.