La bronca de un ex Gran Hermano contra la producción: "Nadie me llamó"

Un ex Gran Hermano estalló de bronca por lo que sucedió en los Martín Fierro, pero a los minutos borró la publicación. Por qué lo hizo.

Pese a la felicidad de quienes formaron parte de Gran Hermano por haberse llevado el Martín Fierro de Oro, varios integrantes del exitoso reality de Telefe fueron protagonistas de escándalos durante la noche que premió a lo mejor de la televisión argentina el domingo pasado en el Hotel Hilton.

La más reciente edición de Gran Hermano fue un verdadero fenómeno televisivo, con excelentes números de audiencia y una gran respuesta también en redes sociales. Obviamente, el ciclo fue uno de los más premiados en los Martín Fierro que se llevaron a cabo el domingo pasado y en el que se llevaron el de Oro, el máximo galardón.

Pero no fue todo alegría para los integrantes del reality de Telefe, ya que hubo varios cruces entre los ex "hermanitos", como el que protagonizaron La Tora y Alfa por la presencia de la novia de este último. En ese sentido, tras conocerse que el ganador del Martín Fierro de Oro era Gran Hermano, hubo uno de los participantes del ciclo que no dudó en mostrar su bronca por no haber podido estar presente.

"Por más que no nos nombraron, acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro. Los 20 participantes de esta edición 2022/2023", se quejó Alexis "Conejo" Quiroga en una historia de Instagram, en la que agregó una imagen con todos los integrantes que pasaron por la casa más famosa del país durante la última temporada del reality. Pero a los pocos minutos borró la publicación, por lo que muchos especularon con que había recibido un reto por parte del canal, con el que todavía tiene contrato vigente.

Por qué Alexis borró la publicación contra GH

Horas después del evento, el cronista de LAM abordó al "Conejo" para saber por qué había borrado su polémico descargo. "Me tocó un poco las ganas de estar, porque fuimos parte, aportamos al reality y teníamos ganas de estar. Es entendible que solo tengan que estar algunos por un motivo del mismo lugar", explicó el ex Gran Hermano respecto a la ceremonia del Martín Fierro.

Sus excompañeros que asistieron al evento fueron Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Lucila La Tora Villar, Walter Alfa Santiago, Daniela Celis, y Nacho Castañares en representación de los integrantes del reality. "Después se me pasó y lo eliminé, fue un descargo instantáneo pero nadie me llamó para borrarlo", cerró el exnovio de Coti Romero, arrepentido de su queja pública.