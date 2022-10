La broma de Alfa que hizo llorar a Daniela en Gran Hermano: "No se jode con eso"

Daniela no pudo contener las lágrimas tras escuchar una broma que le hizo Alfa y buscó el consuelo por parte de sus compañeros de Gran Hermano. El tenso momento que se vivió en Telefe.

En Gran Hermano se vivió una tensa situación que derivó en el llanto de Daniela Celis, una de las participantes de la competencia. Todo comenzó cuando Walter "Alfa" Santiago le hizo una broma mientras se encontraban en el patio de la casa. La joven no se lo tomó para nada bien y tomó la decisión de retirarse del lugar para contarle a sus compañeros.

"Un grupo terrorista nos viene a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Es un grupo terrorista en serio, eh. Vienen a secuestrarte...", dijo Alfa a modo de chiste y a raíz de un ruido que se escuchaba en el patio. Inmediatamente después, la mujer se fue y comenzó a llorar delante de sus compañeros.

"Pasé por una situación re fea, boludo. A mí también me quisieron agarrar, me hizo sentir muy mal porque no se jode con eso. Estuve meses sin salir", expresó completamente dolida y en llanto. Horas más tarde, Alfa fue a su habitación para pedir disculpas, pero se metió Mora para decirle de todo.

"Fue una broma que hice porque nunca escuchamos un golpe ahí atrás", dijo el participante de 61 años. "A mí me dolió porque me pasó algo parecido", reveló Daniela. "A mí me encerraron tres días en la Comisaría 35", se defendió el hombre. En medio del ida y vuelta de ambos, Mora se metió en la discusión y lo echó del cuarto.

"No somos todos iguales, chabón. Gracias a Dios no somos todos iguales a vos porque sos insoportable. Flaco, estás haciendo llorar a alguien, bajá un poco. Andate por favor, me incomoda tu presencia acá", lanzó. A pesar de los intentos, Alfa no pudo hablar con Daniela y se fue.

Dos participantes de Gran Hermano hicieron el amor en la casa

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) empezaron a sentir los embates del encierro y en su juego semanal de estrategias en el juego empiezan a surgir las primeras alianzas y enemistades: en el caso de Maxi y Juliana la alianza pasó a un plano más íntimo, ya que ambos participantes cedieron ante la pasión y se entregaron a un momento de sexo e intimidad que quedó capturado por las cámaras.

Maxi, el cordobés, y Juliana, la joven de Venado Tuerto, no aguantaron la abstinencia sexual y luego de algunos días de convivencia tuvieron un encuentro íntimo. Quienes siguen atentamente el reality las 24 horas no dudaron en notar el momento en que Juliana avanzó sobre Maxi, quien desde el principio de la competencia se mostró muy cercano a sus compañeras.

"Vení, gordo, vamos a hacer el amor", le dijo Juliana a Maxi, según el recorte que hizo la cuenta de Twitter Gran Hermano Clips. Si bien automáticamente, desde Telefe y Pluto TV cortaron la transmisión, dicha cuenta dio por confirmado el acto sexual.