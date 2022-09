La Bomba Tucumana, víctima de una estafa millonaria: "Un robo hormiga"

Periodistas de espectáculos aseguraron que la cantante de cumbia habría sido estafada por su expareja. Gladys "La Bomba" Tucumana atravesaría un duro momento económico.

Gladys "La Bomba Tucumana" habría sido estafada por su expareja, Sebastián Escacena, según informaron periodistas especializados en espectáculos. La intérprete del hit La Pollera Amarilla se habría dado cuenta hace poco cuenta hace poco tiempo de los millones de pesos que su ex le robó, según el panelista Diego Esteves.

"Radicaría la denuncia en la próxima semana por haber abierto una cuenta a nombre de ella, supuestamente, y haber gastado con una tarjeta de crédito hasta que dio el cupo: 2 millones y medio de pesos", comenzó su descargo el columnista de A la Tarde y aseguró que la Justicia deberá ratificar esta denuncia.

"Él habría extraído gran parte de los derechos de Sadaic de 'La Bomba', robo hormiga", agregó el periodista y Cecilia "Caramelito" Carrizo contó que ella es socia de Sadaic desde hace 25 años y aclaró que se escoge una cuenta beneficiaria en la que desde e ente se depositan las regalías al artista en cuestión. El ex de "La Bomba" le hacía algunos trámites a su pareja, por lo que tenía acceso a algunas de sus cuenta, según los periodistas de A la Tarde.

Gladys "La Bomba" Tucumana sobre su cambio interno y externo

En los últimos años la cantante de cumbia ha mostrado algunas modificaciones en su estética y al mismo tiempo cambió a nivel emocional. "En un momento me enojaba mucho y es porque no estaba bien y estaba muy irritable. A cierta edad las mujeres nos ponemos así. No estaba tolerante, me peleaba mucho con la gente porque me molestaban y yo no tenía tolerancia", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño. Y agregó: "Me pongo de rodillas ante el público pero lo que diga la gente, si estoy gorda, flaca, vieja o joven, me importa literalmente un culo".

"Lo hice sola, sin la ayuda de ningún nutricionista ni de nadie. Lo hice con mi cabeza, mi inteligencia y mis ganas", concluyó la artista sobre su nueva manera de vivir tras darse cuenta de los aspectos de su personalidad que no le gustaban.