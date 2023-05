La Bomba Tucumana atraviesa un drama de salud y se conmovió en vivo: "Sensación de muerte"

La cantante de cumbia reveló la el inconveniente de salud que complica su vida. Gladys "la Bomba" Tucumana dio detalles de los difíciles síntomas que tiene en su cuerpo.

Gladys "La Bomba" Tucumana habló sobre el problema de salud que padece y por el cual recibe medicación. La intérprete del hit La Pollera Amarilla contó detalles del inconveniente que sufre y reveló las herramientas de las que se toma para poder superarla.

"Ya no sé qué pensar, si será el Covid-19 que nos dejó estas secuelas, porque yo la estoy pasando re mal. No tengo muchas ganas de exteriorizarlo, estoy medicada, con tratamiento, con una psiquiatra y con el psicólogo. Son ataques de pánico en los que pensás que morís, que perdés la razón y decís 'cómo hago, no llego al teléfono'", comenzó su descargo la cantante de 58 años. Y sumó: "Y empezás a sentirme mal, te ponés fría, pálida, te empieza a doler el estómago, no te sale la voz para expresarte, se te pasan millones de cosas por al cabeza. Es una sensación de muerte, sinceramente. Uno piensa que se muere, que te vas a morir".

La cantante se refirió a la soledad que sienten los artistas cuando se bajan de los escenarios. "Yo he cantado para millones de personas, para millones de almas a lo largo de mi carrera. He estado en estadios, fiestas, eventos en mi provincia gigantescos donde las plazas están llenas de gente. y después la sensación de soledad se nota. Tenemos que estar alejados de la familia por el trabajo y es bien triste", concluyó su descargo la madre de Tyago Griffo en diálogo con Socios del Espectáculo, programa emitido por El Trece.

El duro relato de Karina La Princesita sobre su salud mental

"No puedo decir que estoy bien, porque es un tema que hay que ocuparse, estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza. Estoy controlada por eso, porque tengo ansiedad y ataques de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada", soltó Karina "La Princesita" en diálogo con Socios del Espectáculo.

Además, en su cuenta de Instagram compartió un video al respecto y dio más detalles. "Estoy acá por irme a dormir, terminando un show hermoso acá en Sáenz Peña, Chaco. Les quiero agradecer a todos, mandarles un beso muy pero muy grande a todos los que vinieron, que eran mucha, mucha gente, así que estoy muy contenta, así que mañana nos vemos en General Pinedo, también en Chaco", expresó en el video que subió a sus historias de Instagram ante sus más de 3 millones de seguidores.