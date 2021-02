La bomba que tiró Ángel de Brito: ¿Horacio Cabak será el nuevo conductor de "Intrusos"?

Hace días se rumorea que Jorge Rial podría dejar "Intrusos", luego de veintiún años frente al ciclo, y seguiría su carrera en América TV con un programa político. Y aunque el conductor dejó en claro a través de su cuenta de Instagram que su vida laboral va a sufrir cambios en los próximos meses, aún no confirmó nada. Sin embargo, Ángel De Brito reveló que Horacio Cabak sería su reemplazo.

"Cabak es el nuevo niño mimado de América y le van a dar la conducción. A partir de que se oficialice su salida", explicó el conductor de "Los ángeles de la mañana" (El Trece) y aseguró que también habrá cambios en el panel. Y agregó con picardía: "Le pregunté a Rial pero no me contesta, me clavó el visto".

También, el periodista aprovechó a detallar: "El último día que fue al programa sintió que no pertenecía más, que era un ciclo terminado y que quiere tomarse una pausa del programa. Lo habló con el dueño del canal y lo acordaron antes de su vacaciones en el sur".

Y en diálogo con Agusto Tartúfoli, expanelista de "Intrusos", hablaron de cómo será "TV Nostra", el nuevo programa de Rial. "Va a ser una especia de 'TVR' con Marina Calabró y Federico Andahazi", comentó "Tartu" y explicó que hace tiempo el conductor cumplió su ciclo haciendo chimentos.

"Fue el detonante": Jorge Rial y el verdadero motivo de su renuncia a Intrusos

Tras conocerse su alejamiento de Intrusos en el espectáculo, Jorge Rial quedó en el centro de la escena y ya existen rumores sobre los posibles destinos del periodista. Sin embargo, más allá de los mismos, su colega Ángel de Brito expresó las razones por las que el conductor habría decidido dar un paso al costado en el exitoso ciclo que ya lleva 20 años al aire de América TV.

"El programa nuevo es un hecho. Ahora, abro varias ventanitas. Primero, hay intensas internas adentro del programa. Se han terminado algunos romances que existían con algunos favoritos. Está complicado el clima", detalló de Brito, aludiendo a la reestructuración de Intrusos y a la nueva fórmula que tendría a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich como las cartas más poderosas.

De lleno en las internas entre el ex conductor y sus panelistas, Ángel de Brito explicó que ya no hay diálogo entre ambas partes y que esta habría sido la principal razón por la que la figura periodística decidió dejar su silla vacante: "Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas. El chat de sus compañeros fue el detonante".