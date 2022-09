La baja cifra de dinero que L-Gante le pasa a su hija Jamaica: "Violencia económica"

El abogado de Tamara Báez reveló el número que L-Gante le pasa a la influencer por mes para mantener a su hija Jamaica.

L-Gante y Tamara Báez, con quien comparte una hija de 1 año llamada Jamaica, terminaron su relación en muy malos términos. Cuando Tamara se enteró que el cantante la había sido infiel, contrató a un abogado para firmar su divorcio. Mientras se tramita este proceso, salió a la luz la baja cifra de dinero que Elián Valenzuela le pasaría a su ex para mantener a la bebé.

El abogado de la influencer, Juan Pablo Merlo, expuso cuánto le pasa L-Gante a Tamara por la cuota alimentaria de Jamaica y aseguró que se trata de un caso de "violencia económica", ya que los porcentajes no coinciden con el dinero que gana el creador de la cumbia 420.

"Claramente estamos hablando de violencia económica. Hoy Tamara está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños", destacó el letrado, en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece).

"Las cuotas de alimentos se resuelven en un 20, 25 o 30 por ciento del ingreso en blanco del padre, y eso varía según el trabajo que tenga el hombre o la mujer, y la condición y el nivel de vida que va a llevar ese nene. Hoy Elián Valenzuela le está pasando 50 mil pesos por mes", sostuvo Merlo, y explicó que según esos números, L-Gante estaría ganando 250 mil pesos por mes, lo cual sería insólito.

"No creo que cobre un show menos de 1 millón de pesos. O está evadiendo impuestos, y sería algo muy grave", sumó el abogado. Cuando los panelistas le preguntaron si el cantante dejó algo a nombre de su hija, Merlo respondió: "Yo no encontré ni una bicicleta. No hay nada. Estamos seguros de que hay una situación irregular. Estamos hablando de una menor que necesita comer y vestirse todos los días". Por último, Merlo aseguró que Tamara puso una perimetral contra el cantante por situaciones de violencia, aunque la joven le pidió que no exponga nada al respecto en los medios.

Qué dijo Tamara Báez sobre su separación de L-Gante

Tamara Báez habló sobre su separación de L-Gante a través de sus redes sociales y contó que decidió separarse cuando se enteró que el cantante le había sido infiel. "Me duele como a cualquier mujer, porque una planea hijos y creí que íbamos a formar una linda familia. Pero la vida y los hijos te hacen fuerte. Pero no voy a negar que sí, estuve muy mal mucho tiempo. Por eso terminé en la clínica hace unas fechas", relató la influencer. Además, aseguró que Wanda Nara estuvo con el músico mientras todavía seguían juntos.