La apasionada declaración de Rusherking sobre La China Suárez: "Me fui al Mundial"

Rusherking habló por primera vez sobre su vínculo con "La China" Suárez: el video del momento.

Rusherking habló públicamente sobre “La China” Suárez por primera vez tras la confirmación de su romance. Desde que salió a la luz esta noticia, la exestrella de Casi Ángeles se mantuvo al margen de los medios y se negó a dar declaraciones al respecto. Finalmente, fue el cantante quien enfrentó la situación y dijo sus primeras palabras al respecto.

Los rumores se confirmaron cuando salió a la luz un video de los dos juntos en la fiesta posterior a los premios Martín Fierro. En el clip, se puede ver a los dos bailando muy pegados y besándose enfrente de otros famosos, ya sin ánimos de ocultar su amor. Aunque "La China" se mantuvo alejada de la vida pública, ninguno de los dos se esforzó por mantener en secreto su romance: salieron juntos a comer, a un boliche e incluso publicaron fotos juntos en sus redes sociales. En este contexto, Rusherking fue interrogado por un cronista de LAM.

“Felicitaciones por toda la movida que está habiendo. ¿Estás contento como artista?”, le preguntó el movilero Alejandro Castelo. En respuesta, Rusherking dijo estar “muy contento” y “laburando muchísimo”. “Se vienen muchos temitas, recién vengo de ensayar así que el 4 de junio se viene el Luna Park. Y con ‘Duki’ también, ya nos invitó a todos a tocar así que se viene una fecha”, adelantó.

Acto seguido, el vocero de LAM le preguntó por su vínculo con Suárez. “Te vimos en la fiesta de los Martín Fierro ahí con ‘La China’. No sé si se están conociendo… ¿Qué se podría decir? No creo que sean novios, pero bueno, nunca se sabe”, indagó. “Prefiero mantener mi vida privada oculta. Soy un caballero, pero me fui al Mundial. Nada más voy a decir eso”, se limitó a responder el trapero. Cuando el cronista le preguntó si su ex, María Becerra, se había enterado por las redes, Rusherking contestó tajante mientras se alejaba de la cámara: “No voy a hablar de estas boludeces”.

El encuentro entre “La China” Suárez y Ángel de Brito en la fiesta post Martín Fierro

Aquella misma noche, Suárez se cruzó con Ángel de Brito, conductor de LAM, con quien tiene una tensa relación. “Me vino a hablar y me dijo: ‘Hola, ¿cómo andás? ¿por qué me odiás? Le dije: ‘No sos tan importante como para que te odie ¿Qué me hiciste a mí? Nada’”, relató De Brito.

En los videos de la fiesta, se puede ver cómo De Brito y “La China” bailaron juntos toda la noche como si nada hubiese pasado. “Una cosa llevó a la otra. La cosa es que nos pusimos a hablar y le dije que era muy soberbia y que se manejaba mal en los medios, cosa que le dije acá, públicamente. Ella piensa que no es así y le dije que no le iba a repasar todos los casos y que en tal o cual estuvo como el culo públicamente”, cerró el periodista.