La angustiante revelación de La Bomba Tucumana: "Un tumor enorme"

La famosa cantante abrió su corazón y reveló el terrible momento de salud que la tocó muy de cerca.

Gladys "La Bomba" Tucumana hizo una angustiante revelación que generó gran preocupación. La reconocida cantante abrió su corazón y contó el duro momento que le toca atravesar en una reciente entrevista.

El pasado lunes, la intérprete de La Pollera Amarilla fue como invitada a LAM, en donde participó como panelista. Sin embargo, aprovechó la exposición para contar cuál es el problema de salud que sufre su novio, Luciano Ojeda, y que la tiene muy angustiada. “Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera pasarlo solo, no quiere que lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida”, había dicho la cantante a principio de julio. Sin embargo, ahora actualizó sobre el tema.

“Estamos juntos. Yo creo mucho en Dios, le pedí mucho a Dios que abriera su corazón porque él realmente no quiso que yo estuviera presente en su tratamiento. Estuvimos separados casi cuatro meses", reveló Galdys. Además, sumó: "Él es una persona muy joven, es un profesional, es licenciado en Higiene y Seguridad. Estaba atravesando esto con su familia, con su mamá, sus hermanos".

En este marco, la cantante contó cuál es la enfermedad que sufre su pareja. "Se fue a hacer un chequeo después del Covid, sin ningún síntoma absolutamente de nada y ahí descubrieron que tenía un tumor enorme en su abdomen, un sarcoma. Él estaba fantástico, no tenía ningún síntoma”, contó. "Tenía un tumor que le estaba agarrando un órgano que era el riñón, encima es monorreno. Está haciendo su quimioterapia con un montón de dificultades, desgraciadamente para nosotros. Fue durísimo porque está con un riñón que está fallando, es una complicación. Lo pude acompañar en su última quimio, pero estamos rezando mucho”, sumó.

Gladys contó que el tumor empezó a tomar cada vez más terreno y se volvió muy invasivo en el cuerpo de su novio. "Él cuando llegó al Fleming estaba grave, le hicieron transfusiones de sangre, de hierro. Lo habían operado hacía tres meses, va con un tumor de vuelta, que le sale a los tres meses de operado. Va de vuelta al Clínicas, y ahí no le dan bola, le dijeron: ‘Andá a buscar los estudios, bajá, subí’. El chico no podía hablar ni respirar, estaba pálido, había bajado diez kilos, se estaba muriendo”, sentenció.

La Enana Feudale le dijo a La Bomba Tucumana lo que todos piensan de ella en la cara: "Te comparan"

Gladys "La Bomba" Tucumana y Marcela "La Enana" Feudale tuvieron un tenso cruce en el aire de LAM. En el mismo, la histórica locutora de El Show de VideoMatch y ShowMatch le dijo a la cantante lo que muchas personas piensan de ella en el mundo del espectáculo.

Recordando la polémica declaración que "La Bomba" hizo en Intrusos hace varios años en diálogo con Jorge Rial (NdeR: la cantante contó, con connotación negativa, que la gente se burlaba de ella diciendole "mamá de Morena Rial"), Marcela Feudale reflotó aquellas palabras para cuestionar a Gladys.

"Me decían eso. Pero vos fijate que después volvimos. Porque él entendió cómo yo se lo decía, yo nunca le podría decir al padre alguien eso. Él entendió todo, por eso nunca pasó nada. Estaba contándole a él lo que me decían, pero nunca con esa intención como la gente lo tomó", manifestó "La Bomba Tucumana", quien agregó: "Nunca fue con la intención de ofenderlo a él o a la nena. Ella me mandó carta documento, pero ahí nomás se resolvió".

En ese momento, Marcela Feudale cruzó a la cantante con un picante análisis: "Por más de que te lo dijeran, cuando vos lo ponés en el relato, si la ponés a ella también es como que te choca que te comparan con ella". "¿Cómo crees que lo voy decir así?", le respondió Gladys, a lo que "La Enana" retrucó: "Sí".