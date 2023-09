La angustiante noticia que Paula Chaves les dio a sus seguidores: "Lo lloré"

La conductora de televisión habló en sus redes sociales sobre un angustiante momento que vivió. Paula Chaves les pidió buenas energías a sus fanáticos.

Paula Chaves comenzó su carrera como modelo pero su popularidad se dio tras su participación en Bailando por un sueño 2010. En ese reality show se puso en pareja con Pedro Alfonso y desde ese momento el dúo se convirtió en uno de los más populares de la farándula. De esa manera, todo lo que ocurre en la vida de Chaves y Alfonso es de interés público y así lo fue el pedido que la celebridad hizo en sus redes por la salud de un miembro de su familia.

La presentadora de ciclos como Este es el show y Bake Off Argentina destinpo algunas de sus historias de Instagram a un pedido por la salud de una de sus mascotas. "Piensen cosas lindas de él, por favor", escribió Chaves en su posteo, acompañado por una foto que mostró al animal en un claro estado de mala salud.

"Morito se levantó. En un rato vamos al vete", soltó Paula en su siguiente publicación al respecto. Horas más tarde, la estrella de El Trece y Telefe se dejó ver muy contenta debido a una mejor en el cuadro de salud de su pequeño perro: "Lo lloré al pedo. Está intacto. Gracias por sus lindas energías".

Zaira Nara habló de su alejamiento de Paula Chaves

Las modelos fueron íntimas amigas durante más de una década, de hecho Nara es madrina de la hija menor de Paula, pero el romance entre Zaira y Facundo Pieres, ex de Chaves, habría causado resquemores en su amistad. "Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", relató la hermana menor de Wanda Nara. Y cerró: "Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono".

"Si ella me dice ‘boluda, para mi cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahi no mires’, no miro. Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí", concluyó su descargo Nara.