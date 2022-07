La angustia de Pepe Cibrián ante la infidelidad de su pareja: "No hay solución"

El artista se sinceró en diálogo con Susana Roccasalvo sobre su presente amoroso. Pepe Cibrián contó cuál fue su decisión tras la infidelidad de su pareja.

"Pepe" Cibrián se mostró devastado tras la viralización de un video que muestra a su pareja, Nahuel Lodi, con quien formalizó recientemente, a los besos con otro hombre en un boliche. El actor y director teatral está muy desilusionado ante la actitud de su novio.

"El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día", comenzó su descargo Cibrián en diálogo con Susana Roccasalvo y el equipo de Implacables. "¿Ustedes habían pactado de pronto salidas por separado, tipo pareja abierta?”, consultó la periodista, a lo que el actor respondió con un rotundo "no".

Cibrián reveló que él se encontraba en un spa cuando se enteró de la noticia y enunció: "Entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso". Roccasalvo le consultó si en ningún momento tuvo a su ahora expareja frente a él para que le pueda explicar la situación y Pepe soltó: "No, ya sabrá él por qué lo ha hecho. Porque además esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana, nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle".

Pepe Cibrián sobre los comienzos de su relación con su ex

"Nunca he sido muy exitoso en el amor. Solía ahogarme en los celos, la posesión y una gran inseguridad. He sido y quizás aún soy muy abandonado. Se ve que aquello anidó en el inconsciente y es por eso que, sobre todo en mi juventud, hiciera todo lo posible para que las parejas me abandonasen", reflexionó el actor en diálogo con Infobae. Y sumó: "De algún modo cumplía mis propias profecías. '¿Ves? Me dejan', decía. ¡No, vos lo lograste! Ha sido un arduo trabajo hasta el día de hoy".

Cibrián contó que conoció a Nahuel Lodi en una aplicación de citas y reveló lo que significó el joven en su vida, cuando aún estaba en pareja con él: "La posibilidad de conectar, conocer y comprometerme con esa interacción. Aunque tantas veces me han dejado porque a mí me cuesta dejar. ¿Qué se yo? De repente encontraba a alguien que me interesaba, pasaba cuatro, cinco horas charlando con él. Me entusiasmaba. Me fascina".