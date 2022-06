La angustia de Agustina Cherri por su hija Muna: "Se va a ir"

Agustina Cherri reveló una importante noticia sobre el futuro de su hija de 13 años, Muna.

Agustina Cherri reveló que Muna, la hija de 13 años que comparte con Gastón Pauls, está lista para irse de su hogar dentro de muy poco. Esta noticia resultó bastante inesperada para los fanáticos de Cherri, especialmente porque a su corta edad la niña ya tiene muy en claro cuál es el destino que quiere para su vida.

Muna, quien anunció que quiere dedicarse a la música, debutó en el mundo del espectáculo en junio de 2022 al dar la primera entrevista de su carrera. En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), Agustina contó que la pequeña ya tiene pensado irse del país para formarse como artista musical en el exterior.

"El otro día cuando vino acá Agustina Cherri estuvimos hablando de su hija Muna. Es divina, canta, es una artista en potencia", relató el conductor Adrián Pallares, y mostró un pedazo de la entrevista que le hicieron a Muna en un evento, el primer reportaje que la niña da en su vida.

“Estamos felices, este es mi camino. Estoy muy contenta", reveló Muna frente a las cámaras. Al ser consultada sobre el rumbo que quiere para su carrera, explicó que lo suyo es la música pero que también está abierta a hacer "alguna participación como actriz" en algún momento. Sin embargo, su vocación está en la música.

"Compongo todo lo mío, yo escribo. Falta mucho todavía para sacar mi música, obviamente que cuando esté les iré contando todo. Le canto al amor y todo lo que tenga que ver conmigo. Mamá todavía no tiene su canción, y papá tampoco”, prosiguió la niña. En ese mismo momento, su madre la interrumpió para adelantar una noticia inesperada: “Se va a ir afuera para seguir creciendo, pero es nuestra. Esperemos que siempre vuelva”.

Los inicios de la hija de Agustina Cherri en la música

Cherri contó en varias entrevistas que su hija Muna comenzó su carrera como cantante desde muy pequeña, apenas a sus 5 años, y que pese a su temprana edad está muy segura de sus decisiones. "Ella canta desde muy chiquita. Antes tenía recurso de amparo, no se le mostraba la cara, hasta que un día me sentó y me dijo: 'Mamá, ya está, yo ahora quiero mostrar lo que hago'. Tantos años se preparó para hacerlo que ahora ya está: ya compone sus temas y va a grabar su disco", relató la actriz durante su aparición en La Noche de Mirtha (El Trece).

Sin embargo, Cherri también confesó que le da "pánico" saber que si su hija decide seguir el camino de la música se va enfrentar a situaciones de mucha exposición. "Siento que no va a poder con nada, pero a la vez ella tiene muy en claro lo que quiere, así que eso es lo único que me da tranquilidad. La llamaron para grabar un disco con una compañía y dijo: 'No, porque me van a llevar para un lado que yo no quiero. Yo voy a grabar mis temas'. La tiene clarísima", cerró la estrella.