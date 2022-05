La amenaza de Alex Caniggia al Chanchi Estévez: "Te va a caber"

Ambos participantes se cruzaron en la etapa de votación sembró dudas sobre un posible enfrentamiento.

Las cosas en El Hotel de los Famosos están cada vez más tensas. La edición emitida este lunes por la noche en El Trece reveló un nuevo enfrentamiento y fue inesperado por lo cercanos que fueron durante toda la estadía Alex Caniggia y "Chanchi" Estévez.

Los protagonistas en cuestión son Alex Caniggia y "Chanchi" Estévez, quienes tuvieron un cruce en la etapa de votación. En ese momento, la mayoría apuntó a Walter Queijeiro, quien finalmente quedó eliminado del certamen.

Cuando llegó el turno del exfutbolista de Racing, el voto sorprendió pero explicó por qué lo hizo. "Es una situación difícil para mi, con Walter la verdad que me llevo bien, a "Ima" lo considero un amigo, es difícil votar a cualquiera de los dos".

En esta misma línea, siguió y emitió su voto: "Voy a tirarlo para otro lado y no poner en riesgo a ninguno de los dos. Mi voto es para Melody", sentenció. Walter tenía 4 e Imanol Rodríguez sumaba 3, por lo que si votaba a uno de los dos podía complicar las cosas pensando en la futura eliminación y fue "estratégico porque se me hace difícil".

Posteriormente, el turno fue para Alex y no se tomó nada bien la decisión de su amigo. "Lo votaría al gato [por Estévez] por votar a Melody, de rencor, pero voy a votar a Walter por esta vez", expresó el "Emperador" frente a la mirada de pocos amigos del periodista deportivo.

"Te salvaste gato eh, te va a re caber", lanzó. La posición de Caniggia sembró dudas respecto a un probable enfrentamiento en un futuro y generó sorpresas, dado que ambos son los referentes del reality y se los vio muy unidos, pero el voto de último momento cambió todo. Por su parte, Queijeiro manifestó sus sensaciones previo a ser finalmente eliminado, y dijo: "Claramente sigue la estrategia de grupo [por el voto de Alex]. Yo prefiero que no me aplaudan siete y que la gente que esté viendo se esté dando cuenta de algunas situaciones, nada más".

La fuerte denuncia de Silvina Luna contra El Hotel de los Famosos

Silvina Luna volvió a brindar un fuerte testimonio que complica a varios participantes de El Hotel de los Famosos. Días después de haber salido del programa, la modelo y actriz hizo una fuerte denuncia contra los participantes del programa y también cuestionó el mensaje que le queda al público sobre lo que se ve en la pantalla de El Trece.

A través de una entrevista que le concedió a Por si las moscas, por radio La Once Diez, Luna expuso a varios de los concursantes que forman parte de El Hotel de los Famosos. En clara referencia a "Chanchi" Estévez y Alex Caniggia, líderes y referentes de "La familia", manifestó: "Yo sé cómo operan. 'La familia' vota según quién gane en el laberinto".

"Ellos quieren afuera a Locho Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. A Majo Martino también la van a rajar pronto", agregó. En tanto, indicó que le parece muy injusta la manera en la que se define cada eliminado: "Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales".

Por su parte, Silvina Luna también denunció que hay bullying contra uno de los concursantes, por lo que el mensaje que se le da al público es muy malo: "Hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos, el juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo. El bullying que le hacen a Locho me parece muy feo". Asimismo, le tiró un 'palito' a Salwe, con quien tuvo un breve romance durante su estaadía. "Los hilos que se le ven a Martín, que juega sin que le importe el resto. Se ven mucho los vínculos de manipulación", disparó