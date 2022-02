La advertencia de Fede Bal a Laurita Fernández: "Vamos a volver"

Fede Bal lanzó un sorpresivo mensaje para Laurita Fernández y despertó los rumores de un nuevo romance.

Fede Bal se encuentra en un momento muy especial de su vida. Luego de haber dejado la conducción de 100 argentinos dicen, y mientras se involucra en liderar el ciclo de Resto del Mundo, se tomó unos minutos para hablar sobre su relación con su expareja, Laurita Fernández. Curiosamente, y al ser consultado sobre cómo se lleva actualmente, le envió una picante advertencia de cara al futuro y reabrió el rumor de un posible romance. "Vamos a volver", avisó.

En una entrevista que le concedió a Agarrate Catalina, por AM 110 La Once Diez, el artista y presentador causó sorpresa al predecir cómo será la relación que tendrá a futuro con Laurita, con quien estuvo de novio entre 2016 y 2018: "Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día". Y reveló: "Estuvimos a punto en un proyecto".

Asimismo, Fede Bal se sinceró y aclaró que le tuvo un profundo amor a Fernández, quien fue compañera de baile en ShowMatch: "Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase". "Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices", aseguró el conductor que brilló en el programa de Darío Barassi y hoy liderará Resto del Mundo.

Laurita Fernández y Fede Bal cortaron relación en 2018.

Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri también fue consultado por su relación con su novia actual Sofía Aldrey. Consciente de que hubo versiones de una posible separación, sobre todo porque de ahora en adelante se la pasará viajando por trabajo, manifestó: "Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto". "Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros", concluyó.

Laurita Fernández le mandó un mensaje lapidario a Fede Bal: "Nada que ver"

En plena conversación con Agarrate Catalina, la joven modelo comentó acerca de su exnovio: “Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles". Sin embargo, aclaró que "de ahí a volver a ser pareja, nada que ver...". Y añadió: "Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura".

Con respecto a sus frustrados vínculos amorosos, Laurita Fernández aclaró: "Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío". Sobre el abrupto final del romance con el hijo de Carmen Barbieri, reconoció que los dos han "agotado todos los recursos" y que "cada uno entendió que no era por ahí".

"Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”, insistió la ex Showmatch La Academia (El Trece). No obstante, "Laurita" cerró a puro afecto sobre "Fede" Bal: "Lo quiero un montón y le mando un beso. La verdad es que lo quiero mucho y a Carmen la aprecio, pero Fede no iba mucho a su casa. Conmigo fue siempre un amor".

La picante revelación de Flor de la V sobre Fede Bal y Laurita Fernández

A través del programa Intrusos, por América TV, Flor de la V indicó: "Fede ahora anda por El Trece porque está grabando 100 argentinos dicen". Y enseguida alimentó la ansiedad de primicia de sus panelistas. "¿Vos sabés algo porque sos su amiga?", le retrucó Daniel Ambrosino. "Ahí hubo fuego", agregó Flor, ventilando una supuesta y posible reconciliación entre ambas figuras del espectáculo.