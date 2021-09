La 1-5/18 camina por la cuerda floja de El Trece

La tira de Adrián Suar no tuvo el resultado esperado a nivel audiencia en sus primeros capítulos. La 1-5/18 se estrenó el pasado lunes, en El Trece.

La 1-5/18 tuvo su primera semana al aire y los números cada vez asustan más a las autoridades de El Trece. La tira producida por Adrián Suar comenzó con buenas marcaciones de rating, que si bien no le ganaban a la competencia, sí lograban una posición digna en la franja horaria. Con el correr de los días, las marcaciones de rating cada vez se tornan menores.

Mientras que Doctor Milagro suele rondar los 16 o 17 puntos, la tira protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe se mantiene entre 11 y 13. Afortunadamente para El Trece, cuando La 1-5/18 compite de manera directa con el reality show de pastelería, Bake Off Argentina, logra ganar la franja, ya que el público de Telefe baja notoriamente.

Los números del pasado jueves dejsaron en primer lugar a la versión turca de The Good Doctor, con un promedio de 16.4, mientras que Bake Off Argentina marcó 14.7. En el tercer lugar quedó La 1-5/18, que logró la cifra 11.8. Si bien los números que la tira de Adrián Suar marca no son paupérrimos, no logran ganarle a la ficción de Telefe y, ante esa realdiad, la tira de El Trece comenzará a las 22.15, para tener menos competencia directa con Doctor Milagro y más con Bake Off.

Los actores sobre las críticas a La 1-5/18

En relación a algunos comentarios detractores sobre una supuesta romantización de la pobreza y la estereotipación de los residentes en barrios de emergencia, Agustina Cherri mostró su postura y expresó: “Lola no nació en ese barrio, se criticó que sea una cheta de Devoto, es parte del guion, yo soy una actriz que interpreta. La historia es increíble, es difícil generar tantos vínculos. Dicen que queremos romantizar la pobreza, hay tanto comentario tremendo, como que al vivir en una villa uno debería estar con la ropa sucia o rota, no entiendo el concepto”.

“Entiendo que la gente que agrede u opina de ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o barrio humilde donde la gente es limpia y pulcra. Lola es un personaje que vi en muchos lugares, trabajo en varios comedores y vi muchas Lolas y estoy contenta con el trabajo que estamos haciendo”, continuó la actriz, en diálogo con Juan Etchegoyen, y aseguró que ciertos preconceptos sobre esos barrios son erróneos.

Por su parte, Gonzalo Heredia también se refirió a esas críticas en el ciclo de radio Por si las moscas y lanzó: “La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”. Además, el actor reaccionó ante los comentarios negativos en redes sociales por su actuación en la tira e ironizó: “Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta”.