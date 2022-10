L-Gante se cruzó en vivo con su papá: "Es una pelotudez"

L-Gante protagonizó un inesperado intercambio con su padre en vivo y sorprendió con una invitación.

L-Gante se cruzó en vivo en A la tarde con su padre Miguel Ángel Prosi y mantuvieron una charla por momentos tensa, aunque también algo emotiva. "Lo que está haciendo es una pavada más grande que una casa", aseguró muy picante el cantante de cumbia 420 contra su papá biológico.

Hace unos días, Miguel Ángel Prosi rompió el silencio y se refirió al vínculo que lo une a L-Gante y a Claudia Valenzuela, su madre. El padre del cantante confirmó que no tienen relación desde que el músico tiene 5 años, aunque sí intercambiaron mensajes en julio pasado, cuando Prosi cumplió años.

El padre del cantante estaba charlando con Karina Mazzocco en A la tarde cuando repentinamente lo cruzaron en un móvil con L-Gante, quien empezó la charla con dureza. "Para mí lo que está haciendo es una pelotudez más grande que una casa porque él tiene mi número, mi contacto y lo que está haciendo es 'farandulorear'", disparó en un principio el músico.

Al mismo tiempo, Elián aseguró que le hacía acordar a "ciertas personas dando lástima por ahí". Aunque agregó que no se refería "a ninguna persona en especial", rápidamente se asoció sus palabras a Tamara Báez, su ex pareja. Con Mazzocco intentando reconciliarlos, Prosi respondió: "Que no haga comentarios de lo que le dicen, que haga comentarios de lo que escucha. Yo le quiero decir que lo adoro. Lo llamé dos veces y no me atendió".

Ante el silencio y la postura inflexible del cantante, Mazzocco siguió insistiendo para que encararan una nueva etapa en su relación dado que ahora L-Gante también es padre y Prosi se mostró dispuesto. "Seguramente vayamos a comer un asado y le voy a responder lo que quiera saber, siempre y cuando no se complique con la madre", se envalentonó el padre de L-Gante, a la vez que aseguró que no iba a confrontar con su hijo, ya que seguirá siéndolo "quiera o no".

Entonces la conductora volvió a machacar con darle una nueva oportunidad a Prosi y L-Gante reconoció que "quizás podría ser un buen amigo". "Acá siempre estuvieron las puertas abiertas para toda la gente. Vení acá, caé con un costillar y ahí hablamos lo que quieras, sin quedar como un pelotudo en la tv pública", lo invitó el cantante, aunque no se lo notó muy entusiasmado.

Para cerrar, Prosi le expresó su cariño a L-Gante. "Se acabó el tema de la comunicación por televisión, no estoy para este conventillo. Te quiero mucho igual y te voy a seguir queriendo, por más que opines lo que opines. Te deseo lo mejor", concluyó Miguel Ángel Prosi.

El consejo de L-Gante para Thiago de GH

"Le quiero mandar un saludo, no creo que lo pueda ver, no tiene teléfono. Le mando aguante y que no pierda la cabeza a Thiago, veo que es un pibito que cae bien", expresó L-Gante en diálogo con A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco a través de América TV. Allí manifestó cómo debería comportarse de cara al sueño de todos: ganar Gran Hermano.

"Que siempre mantenga los pies sobre la tierra, porque a veces te quieren cuando no tenés nada y quizá cuando lograste algo ya no te quieren", indicó. Thiago conmovió a todos y fue uno de los participantes más queridos en su ingreso, teniendo en cuenta su historia de vida. "No sabe que lo están viendo miles de personas. Tendría que concentrarse en aguantar", agregó.