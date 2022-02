L-Gante rompió el silencio tras filtrarse su video a las trompadas

L-Gante rompió el silencio tras los allanamientos y la viralización del video en el que se lo ve a las trompadas con unos vecinos.

L-Gante rompió el silencio ante los medios de comunicación tras ser allanado por la Policía Bonaerense en busca de armas de fuego. "Quieren lucrar conmigo", aseguró el cantante sobre los vecinos de General Rodríguez que lo denunciaron por amenazas luego de que se filtrara el video en el que se lo ve peleándose a las trompadas. Según contó el propio Elián, reaccionó de esa manera porque una persona quiso entrar a su hogar a robar.

Este jueves 10 de febrero comenzó bien temprano para L-Gante y su familia: a las 9 de la mañana la Policía Bonaerense comenzó un allanamiento tanto en la casa que alquila en un country de Moreno como en su hogar de General Rodríguez. En este último, el propio cantante reveló que le rompieron la puerta e ingresaron "como si fuera Chapo L-Gante", refiriéndose al Chapo Guzmán, reconocido narcotraficante mexicano. Luego del allanamiento en el que se encontró solamente una réplica de un arma, L-Gante brindó una improvisada conferencia de prensa en la puerta del barrio privado de Moreno donde vive.

"Vamos a hacer una historia, ya que estamos", comenzó con buen humor el cantante, mientras filmaba en modo selfie un breve video con los cronistas que se habían acercado para conocer su versión de los hechos. "Vive a dos casas de mi casa. Es un pibe que anda en otra, yo nunca tuve trato con el chaboncito ese", contó Elián sobre el vecino que habría sido visto en los techos de las casas, preparado para robar, y quien luego denunció al músico. En ese sentido, L-Gante dejó bien en claro qué piensa sobre todo el escándalo que se armó, con la filtración y viralización de un video en el que se lo ve a las trompadas.

"Quieren lucrar conmigo. Hay gente que los está impulsando, porque quizás son oposiciones mías o de alguien más grande y confunden también", disparó el músico, que el domingo brindará un show gratuito en Tecnópolis. En ese sentido, Elián insistió en que se trata de una movida para desprestigiarlo: "El movimiento es grande y quieren ensuciar a un pibe". "Yo no te voy a denunciar, no te quiero mandar en cana. Podría estar mostrando la cara de personas a quien quisiera acusar, pero no soy botón", cerró el popular cantante de cumbia 420.

El video que se filtró de L-Gante a las trompadas

En las últimas horas se viralizó un video de la pelea a las trompadas entre L-Gante y algunos vecinos. El escándalo tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando Elián Valenzuela advirtió que le quisieron robar en su casa de General Rodríguez . Aparentemente, y según la versión del músico, unos vecinos trataron de entrar en su hogar, por lo que decidió ir a buscarlos. Al encontrarlos, se agarró a piñas.

De hecho, la propia Tamara Báez sufrió heridas en las manos tras intentar defender a su pareja. Le quedaron las uñas y dedos ensangrentados luego de que le arrojaran un botellazo al artista de 21 años. Incluso, producto del conflicto, L-Gante terminó en el hospital porque debieron colocarle un yeso en la mano derecha. Tras lo sucedido, un grupo de vecinos afirmó que el cantante y autor de "Cumbia 420" tenía un arma y que disparó al suelo. Por eso, la Policía de la provincia de Buenos Aires decidió realizar un allanamiento en la casa. Hubo cuatro patrulleros y alrededor de 20 efectivos de seguridad.