L-Gante quiere estudiar una carrera cuando salga de la cárcel: "Está muy entusiasmado"

El abogado de L-Gante adelantó que el músico considera inscribirse en la universidad cuando recupere su libertad.

El abogado de L-Gante, Juan Pablo Merlo, reveló que el creador de la cumbia 420 tomó una drástica decisión para su vida profesional una vez que salga de la cárcel. Según el letrado, el cantante se encuentra muy entusiasmado con la idea de anotarse en la universidad y estudiar una carrera una vez que recupere su libertad. Esta noticia tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, ya que L-Gante se encuentra justo en la cumbre de su carrera como artista musical.

Elián Valenzuela continúa detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, acusado de privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegítima de arma de fuego. Según su abogado, este tiempo le sirvió tanto a L-Gante para reflexionar sobre su vida personal y sus metas a futuro que incluso decidió estudiar una carrera apenas salga.

"Lo veo pensando de otra manera. Me dijo que está considerando estudiar. Está más tranquilo. Creo que este tiempo en soledad le ha servido para reflexionar sobre muchas cosas", relató Merlo, en diálogo con A la Tarde (América TV). Y agregó que la carrera a la que L-Gante quiere anotarse es Derecho.

"Está muy motivado y estoy a disposición. Cualquier cosa que sea beneficiosa para él y lo ayude a avanzar es positivo", sumó. En cuanto a la libertad de Elián, agregó: "Estamos trabajando las 24 horas del día, todo el equipo. La madre está al tanto de todo lo que hacemos y ella es quien lidera todo. Estamos trabajando hombro a hombro con ella y con Elián. Él está esperando ansiosamente los resultados como cualquier detenido".

Por último, agregó que el cantante está bastante tranquilo, a pesar de la dura situación que enfrenta: "Él marca en la pared con rayitas, hace los cuadraditos del truco y hoy me dijo: ‘Marqué el último cuadradito’. Le voy explicando la situación y lo que estamos haciendo. Él sabe que estamos haciendo todo lo posible".

La dolorosa confesión del padre de L-Gante: "No es hijo mío"

Miguel Ángel Prosi, el padre de L-Gante, hizo una impactante confesión mientras Elián continúa en prisión. El hombre conversó en el programa de Karina Mazzocco explicó que, desde que su hijo fue detenido, no se puso en contacto con él por una decisión personal. “No le pregunté porque no quiero hablar con él. Prefiero ahorrarme el tiempo para hablar con él cuando salga. Con una hora me sobra”, se sinceró.

En tanto, aseguró que lo primero que le dirá cuando lo vea será “que nos vamos a tener que hacer un ADN, porque a lo mejor si sigue así, no es hijo mío". Por esta razón, se mostró muy indignado con su hijo: "Yo no era tan pelotudo, en esto no me metía. Hay que ser más vivo en la vida. Los quilombos no hay que buscarlos, hay que evadirlos. Yo sé su afán de chico porque yo también lo tenía, pero no me metía en estos quilombos. Si se enoja conmigo, que se enoje, pero que lo entienda”, concluyó el hombre.