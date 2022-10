L-Gante presentó su tema para Wanda Nara y lo aniquilaron: "Es espantoso"

El cantante recibió una fuerte crítica en televisión luego de presentar algunas estrofas del tema que le dedicó a la reconocida empresaria.

L-Gante presentó un fragmento de la canción que le dedicó a Wanda Nara y recibió una dura crítica en televisión. Parece que la relación entre el cantante y la empresaria marcha de maravilla, tanto así que el intérprete de cumbia lanzará un tema inspirado en Nara. Sin embargo, el adelanto de la canción no tuvo el recibimiento esperado y un famoso periodista aniquiló a L-Gante.

Se trata de Carlos Monti, el periodista de espectáculos que trabaja como panelista en Nosotros a la Mañana. El reconocido comunicador siguió muy de cerca la polémica relacionada al cantante, su expareja Tamara Báez y Wanda Nara, motivo por el que escuchó el adelanto de la canción mucho antes de que saliera a la luz. En este marco, el periodista no se molestó en ocultar su tajante opinión sobre el tema en el programa de El Trece.

"A ver, que esto lo haya escrito él para Wanda está fenómeno. Y que legítimamente, si él está, como dijo, iniciando una relación sentimental con Wanda, me parece perfecto. Lo que yo digo, escucho esto y es horrible", empezó por declarar el periodista luego de que mostraran el fragmento de la canción al aire. "Perdónenme, qué quieren que les diga", continuó.

Ante las fuertes declaraciones de Monti, "El Pollo" Álvarez, conductor del ciclo, quiso aplacar la situación al advertir que "son gustos" y que "es arte 420". Entonces, el periodista replicó: "Perdónenme que sea tan brutal, pero es espantoso. Al margen de eso, no importa si me gusta o no me gusta. Me parece bárbaro que él haya escrito esto dedicado a Wanda, y que Wanda haya recogido el guante y también le haya contestado".

Por último, Monti sentenció el tema polémico sobre L-Gante y Wanda Nara. "El tema es que en el medio hay toda una menesunda donde está metida la ex novia, expareja, ex mujer, Jamaica, la madre, las denuncias por agresiones y demás", finalizó.

L-Gante reveló lo que nadie sabía sobre Tamara Báez: "Siempre quiso"

L-Gante volvió a apuntar muy picante contra Tamara Báez, su expareja, por un nuevo motivo que se supo en las últimas horas respecto al futuro laboral de la influencer. "Ella siempre quiso ser famosa", comentó filoso el cantante de cumbia 420, que desde hace semanas mantiene un enfrentamiento mediático y judicial con la madre de su hija Jamaica.

La segunda edición de El hotel de los famosos está cerca de comenzar y la producción del reality avanza en la búsqueda de las celebridades que buscarán seguir el camino de Alex Caniggia, quien se coronó en la primera temporada. Entre los nombres que circulan sorprendió el de Tamara Báez, la expareja de L-Gante.

En una entrevista con Socios del espectáculo le contaron de esta novedad al músico, quien se mostró asombrado por la noticia. "Me acabo de enterar. ¿Es famosa? ¡Vamos todavía", contestó con picardía el referente de la cumbia 420, que viene cruzándose con la madre de su hija por los temas más diversos.

"Está bien, ella siempre quiso ser famosa", agregó filoso L-Gante. Pero eso no fue todo, porque ante la consulta del cronista de si Tamara había aprovechado "un poquito" todo el escándalo que se generó en el último tiempo para hacerse conocida, el músico oriundo de General Rodríguez sumó: "Sí, puede ser, puede ser".