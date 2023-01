Keita Baldé pidió privacidad en medio de los rumores de romance con Wanda Nara: "Dejanos"

El futbolista senegalés habló por primera vez tras las versiones de romance con Wanda Nara e hizo un inesperado pedido.

Keita Baldé, futbolista senegalés, habló tras los rumores de romance con Wanda Nara que resonaron durante los últimos días y terminó por fin con todas las especulaciones. Además, hizo un sorprendente pedido de privacidad.

Según estas versiones, la estrella del fútbol tendría un vínculo romántico clandestino con Wanda, a pesar de que actualmente está casado y tiene hijos. Cabe destacar que Keita fue compañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán, por lo cual se cree que tendría cierta cercanía con Nara.

Ahora que Wanda está soltera y parecería seguir muy enojada con Icardi, se dijo que se habría acercado al jugador del FC Spartak de Moscú con fines románticos. Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, se comunicó con el deportista y mostró el audio que le envió en exclusiva.

"Me acaba de llegar un audio de Keita Baldé, el jugador que supuestamente había estado con Wanda Nara. Me parece bien reproducirlo para contextualizar el tema y presten atención a la sorpresa que se lleva Keita mientras cuenta por lo que está pasando", comenzó el conductor.

Acto seguido, mostró el mensaje de voz que recibió: “Estoy con el equipo acá en Dubai y me llama mi mujer con esta noticia, hay tres hoteles aquí juntos y es enorme donde estamos, hay otros equipos de fútbol también. Imagínate, nosotros no queremos saber nada de esto”, declaró Baldé.

Y agregó: “Nuestra vida privada es tranquila, es lo que publicamos y ya está, yo tengo familia y a lo mejor mañana le toca a otro, yo me entero de esto, es una locura y estoy en la otra punta del mundo, hay tres horas más en Dubai que en Europa”. Hacia el final del audio, hizo un pedido de privacidad que desconcertó a los fans de Wanda: “Dejanos a nosotros con nuestro lío”.

Mauro Icardi apuntó contra Keita Baldé y lo mandó al frente con su esposa

Por otro lado, Mauro Icardi hizo un furioso descargo en sus redes sociales contra Keita, a quien acusó de haberle mandado reiterados mensajes a Wanda. Además, aseguró que la empresaria sigue siendo su esposa y que alertó a la esposa de Baldé sobre lo ocurrido.

"Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram, porque mi propia mujer me los mandó", comenzó Icardi.

Y ante la negación de Keita sobre estos rumores, Mauro apuntó: "Y de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca. Y si sucede, te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho".