Karina Mazzocco confirmó la separación más impactante: "Se arrepintió"

Karina Mazzocco confirmó una separación que impacta en la televisión: "Se arrepintió".

Karina Mazzocco confirmó la dolorosa noticia de la separación de una de las parejas más queridas del espectáculo y sorprendió a sus fieles televidentes de A la Tarde (América TV). "Se arrepintió", remarcó la conductora del popular magazine.

En un informe de A la Tarde (América TV), el equipo de Karina Mazzocco anunció la identidad de la famosa que se separó durante la fiesta de cumpleaños de Wanda Nara, el pasado lunes 9 de diciembre. "La pareja que discutió a los gritos en la fiesta de Wanda Nara, en donde ella terminó yéndose y ella se quedó, porque estamos hablando de dos damas, fueron Flor Parise y Karina Jelinek. Flor Parise se fue y Karina Jelinek se quedó", indicó el panelista Diego Esteves.

"Karina subió una captura de pantalla a Instagram, porque se ve que la llamaba a Flor y no le contestaba. Se ve que le decía: ‘no me hagas esto. ¿Por qué me dejás acá?’. Pero parece que después se arrepintió y la borró", agregó Karina Mazzocco aportando más detalles sobre la escandalosa separación. Por su parte, el periodista Gustavo Mendez indicó: “Estaban Karina Jelinek con su novia Flor Parise y parece que Parise se enojó, y se tomó el palo del cumple y la dejó sola a Karina”, contó. Más tarde informó: “Karina Jelinek y Flor Parise en pedo pero reconciliadas. Dos adolescentes que se ponen en pedo y se pelean por una boludez y se pudre todo, y después al rato se arreglan (me cuentan desde la fiesta que no es la primera vez que sucede)”.

Karina Jelinek, la primera eliminada de Bake Off, mostró su enojo: "No fui"

Karina Jelinek fue la primera eliminada de Bake Off Celebrity en Telefe, y su salida del programa no estuvo exenta de polémica. Antes de despedirse, la modelo y empresaria expresó su descontento con la producción y el jurado. "Yo no fui la peor, hubo alguien peor. Una sola persona dijo que fui mala", declaró visiblemente enojada.

Cuando los presentadores le preguntaron quién consideraba que había sido la o el peor competidor, Karina respondió: "Lo dejo a tu criterio", dejando entrever su frustración y descontento con la evaluación que recibió. La eliminación de Jelinek generó diversas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores la defendieron, argumentando que su talento en la cocina no fue adecuadamente valorado. A pesar de su salida temprana, Karina se mostró agradecida por la experiencia y aseguró que continuará esforzándose en sus proyectos.

De todas formas, Karina apareció en dos episodios de repechaje en Bake Off Famosos, mientras que fue reemplazada por la abogada y panelista Alejandra Maglietti en otra instancia del repechaje. Este miércoles se juega la semifinal del reality conducido por Wanda Nara y Cami Homs, Verónica Lozano, Mariano Iúdica y Cande Molfese se juegan todo para llegar a la final.