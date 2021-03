Mazzocco y una revelación que sorprendió a todos.

Muy presente en los medios de comunicación últimamente, Karina Mazzocco sorprendió ahora con un detalle increíble con relación a su segunda pareja, el empresario y automovilista Omar El Bacha, en el programa Los Mammones de América TV que conduce el humorista Jey Mammón: "Recién me estaba divorciando del anterior (Ignacio Fonda, con quien había estado durante diez años) y lo conocí en el supermercado, entre las góndolas".

La presentadora, actriz y modelo argentina, que condujo con éxito el famoso ciclo "De a dos" en 1998, agregó: “Había ido al súper completamente camuflada, era una época de mucha exposición mía. Yo me acababa de separar, en realidad estaba separada desde hacía rato, pero recién me estaba divorciando...”, relató, además de haber pensado "qué bueno que está ese morocho" con relación a quien hoy es el padre de su hijo Malek, nacido en noviembre de 2006.

"Yo pensé que él no me había visto pero sí, me había recontra visto. Lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Y me pasó que lo vi", añadió ella, al mismo tiempo que confesó que fue él quien le habló primero.

Dirigiéndose a la vedette Silvina Escudero, presente en el estudio, Mazzocco expresó: "Vos lo sabrás también que es difícil que nos encaren a las mujeres de la televisión porque no sé qué fantasía tendrán los hombres, pero somos minas normales, aunque no cualquiera se anima. A vos te debe pasar también".

“Me parece que ellos ven a una mujer independiente, avasallante, hermosa, muy completa”, añadió Escudero. “Está comprobado que es difícil que haya hombres capaces de encarar mujeres”, concluyó por su parte Mazzocco.

La trayectoria de Karina Mazzocco en la TV argentina

La presentadora porteña de 51 años fue parte de muchos éxitos televisivos como la conducción de los premios Martín Fierro más otras tiras como Todos al diván (2000-2001), GranDiosas (2002-2005), Pulsaciones (2003), Padre coraje (2004), Sin código (2004-2005), Vidas robadas (2008), Mañaneras (2008-2010) e Incorrectas (2019).