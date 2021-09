Karina La Princesita humilló al Kun Agüero tras el comentario a Lali Espósito: "Boludo"

¡Destructivo! Tras el picante comentario del Kun Agüero contra Lali Espósito, Karina La Princesita lanzó fuertes dardos contra su expareja.

En las últimas horas tuvo lugar un momento escandaloso, en las redes sociales, entre dos figuras reconocidas a nivel mundial: Sergio "El Kun" Agüero le hizo un picante comentario a Lali Espósito en la última foto que subió a su cuenta de Instagram y luego lo borró. Tras las repercusiones del hecho, la propia Karina La Princesita destruyó y humilló a su expareja con una fuerte reacción.

El conflicto se desató a partir de que Lali publicó una foto en las redes sociales, donde escribió un curioso y polémico mensaje: “‘Todo lo que tengo es mío desde cero... Nací con brillo pero sin dinero. Para ganarme sola el mundo entero’". Y agregó: "Qué honor formar parte de este evento mundial representando a mi país. Orgullosa de ser argentina. Orgullosa de mi equipo y mi gente. Gracias”.

Creer o reventar, "El Kun" se animó a responderle y le comentó: “Bueeeeeeee”. Y también le dio un "me gusta" a la foto, por lo que dicha acción alimentó los rumores de que podría haber terminado su relación con la modelo e influencer Sofia Calzetti. Teniendo en cuenta esto, se dispararon las versiones de que querría tener algún acercamiento con la famosa cantante.

Karina La Princesita humilló al Kun Agüero tras el comentario que le hizo a Lali Espósito.

Sin embargo, lo que también generó revuelo fue la reacción de Karina La Princesita. Una usuaria de Twitter le escribió y expresó: "'Bueeee' es un volver a vivir. No cambia más. Tan obvio y tan boludo". Inmediatamente después, la cantante de cumbia tropical reaccionó con tres emojis de risas y burlas.

La foto que el Kun Agüero le comentó a Lali Espósito y luego borró

La grave acusación de Karina La Princesita contra el Kun Agüero

En noviembre de 2020, y en una entrevista que le concedió a Los Ángeles de la Mañana (LAM), Karina La Princesita fue consultada sobre su romance con el futbolista de Manchester City: el mismo se terminó de forma sorpresiva y nunca se precisaron las razones por las cuales la relación culminó precipitadamente. "No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", explicó.

"No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo", le marcó la panelista Karina Iavícoli. Y la cantante respondió: "No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo. Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla. Prioricé mucho mi trabajo".