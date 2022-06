Karina La Princesita habló de la posibilidad de volver con El Polaco: "Ya lo sabemos"

La cantante brindó una nota junto a su expareja y habló con sinceridad sobre el vínculo que mantienen en la actualidad. Karina también contó si existía o no la posibilidad de una reconciliación.

Los ecos de la relación entre Karina "La Princesita" y "El Polaco" aún resuenan, pese a que este vínculo amoroso finalizó hace varios años atrás. Los cantantes mantuvieron una polémica relación de la que nació Sol, la primogénita de ambos, sin embargo, cuando decidieron distanciarse, la pareja realizó varias acusaciones e incluso estuvieron peleados por un tiempo. Hoy en día, aquellas diferencias quedaron atrás y los artistas mantienen un gran vínculo, tanto así que incluso se refirieron a la posibilidad de una reconciliación.

En una de las últimas emisiones de LAM, Karina "La Princesita" y "El Polaco" dieron una nota en conjunto y hablaron sobre el gran vínculo que mantienen hoy día tras la gran cantidad de enfrentamientos. Esta entrevista se dio en el marco de la próxima emisión del programa que conduce el cantante por América TV, en donde recibirá como invitada a su expareja, Karina "La Princesita". Luego de hablar de la posibilidad de que su hija Sol se vaya a vivir al exterior cuando cumpla la mayoría de edad, el notero provocó a la expareja con una especualción.

“Pero si vuelven, eso no pasaría”, lanzó el movilero en referencia a las declaraciones de Karina en donde aseguraba "tener miedo de quedarse sola". Sin embargo, rápidamente la cantante constestó sin dudar ni un segundo la respuesta: "No, es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota".

En este marco, el movilero probó suerte con "El Polaco" y le consultó si volvería con una ex, pero el cantante no llegó a responder cuando Karina "La Princesita" tomó la palabra y habló por él. “Paremos. Con Barby te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”, apuró la cantante a su ex.

Por último, Karina "La Princesita" contestó la pregunta del notero y fue contundente al respecto. "Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’", sentenció la cantante sobre la posibilidad de regresar con "El Polaco".

Karina "La Princesita" se cansó del físico del CONICET

Karina "La Princesita" está triste por la ruptura con Nicolás Furman, el físico del CONICET con el que llevaba saliendo dos años. Tras la filtración de un video en el que lloraba en medio de un show, rompió el silencio y aniquiló a su exnovio.

Interceptada por un movilero de LAM (América TV), Karina afirmó: “Estoy sola. No se lo dije a nadie". Habiendo explicado que trabajaba en terapia algunas "heridas del pasado", la popular cantante de cumbia no quiso profundizar en los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja con Nicolás Furman.

"La respuesta es que es es algo muy nuestro. No te voy a decir nada. Muy nuestro como todas las parejas. He aprendido porque una vez conté algo que tiene que ver con las parejas. Yo estaba mal y bue...”, precisó Karina en el programa de Ángel de Brito. Pero cuando el periodista le consultó por el mensaje de feliz cumpleaños que le escribió al físico y músico en su cuenta de Instagram, "La Princesita" tuvo una filosa salida: “No tengo idea, me olvidé de todo. No sé ni cuándo cumple años. No me acuerdo el de mi abuela, mirá si me voy a acordar el de un ex”.

"Ese ‘niño interior’ hay que sanarlo para poder decir en el presente ‘esto está bien, esto está mal’ para modificar algunas cosas malas que tengo”, cerró Karina en explicación del proceso sanador que está llevando a cabo en terapia.