Karina Jelinek reveló un importante secreto en El Hotel de los Famosos: "Me impactó"

Karina Jelinek visitó El Hotel de los Famosos y le reveló un gran secreto a su amiga "Majo" Martino.

Karina Jelinek reveló un importante secreto en El Hotel de los Famosos: "Me impactó".

Karina Jelinek reveló un importante secreto en El Hotel de los Famosos: "Me impactó".

Karina Jelinek estuvo de visita en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece, junto a Flor Parise, y confirmó una noticia que dejó sin palabras a más de uno de todos los participantes. Además, se reencontró con “Majo” Martino, otra de sus amigas más íntimas, quien está participando del reality. Así, protagonizaron un emocionante momento que se volvió viral en las redes sociales.

La modelo soñaba con convertirse en mamá desde hacía mucho tiempo. Incluso, venía ahorrando para hacerse un costoso tratamiento de fertilidad en Estados Unidos, pero un amigo muy cercano la estafó y le robó todo el dinero. Después de todo este episodio, que la llevó a un fuerte episodio depresivo, confirmó que volvió a poner en marcha los planes para ser mamá.

Al escuchar la noticia, “Majo” reaccionó completamente impactada y feliz. “¿Un vientre alquilado? ¿Lo vas a tener con Flor o vos sola?”, le preguntó en relación a Flor Parise, la mejor amiga de Karina, quien según algunos rumores, también sería su pareja. Aunque evitó darle una respuesta concreta, la mediática le contestó: “Lo dejo a tu criterio”.

“Me impactó que Kari me cuente que va a ser mamá, es una emoción muy grande”, expresó la participante de El Hotel de los Famosos frente a las cámaras. “Por eso viajé a Miami, también. Por ese tema”, le confesó Jelinek. “Ay, amiga, qué lindo. Vas a cumplir un sueño”, le respondió “Majo”. “Sí, es mi sueño desde hace mucho… Necesito armar mi familia. Ya no me voy a sentir más sola. Voy a estar bien, ¿entendés?”, cerró la modelo.

Días atrás, Karina, quien vive en Miami y vino de visita a Argentina, había confirmado la noticia en diálogo con Socios del Espectáculo. “Como todos los años, celebro en Miami con mis amigos y después acá en Argentina. Mi deseo de cumpleaños es que todos sean felices. Eso ya está, viene en camino, no quiero decir mucho más hasta que se concrete bien lo que yo quiero. Pero ya está cerca”, adelantó.

Las declaraciones de Karina Jelinek sobre su vida sentimental

En reiteradas ocasiones, la modelo había aclarado que su sueño de ser mamá iba mucho más allá de si estaba en pareja o sola y que ser una madre soltera no sería algo negativo para ella. En relación a Flor, con quien convive y a quien presenta públicamente como su mejor amiga, se limitó a decir que es bisexual y que no descarta la idea de casarse en algún futuro. “Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme. Mi familia es muy religiosa, pero yo siento que Dios ama sin restricciones”, sentenció.