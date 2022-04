Justina Bustos recibió una pregunta incómoda y dejó plantado un móvil de El Trece

Justina Bustos cortó un móvil de Socios del Espectáculo por una insólita pregunta que le hicieron. El mal momento que pasó la actriz en la pantalla de El Trece.

Justina Bustos pasó un momento sumamente incómodo en Socios del Espectáculo. La famosa actriz le brindó una nota al programa que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich conducen en El Trece y decidió abandonar un móvil debido a una pregunta que no le gustó en absoluto.

Durante la transmisión del pasado miércoles 27 de abril, Justina le mostró la casa de la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza) al ciclo televisivo de chimentos. Tras abordar el tema central, Mariana Brey la sorprendió con una pregunta sumamente insólita y que tiene que ver con el revuelo que se generó por sus transparencias en el vestido que llevó a un programa de España.

"Justina, te quería hacer una pregunta más frívola, más divertida también, que tenía que ver con lo que pasó en las redes. Una transparencia que tuviste en España, en el programa El Hormiguero... estuviste viviendo allá porque se presentó la película El Juego de las Llaves, donde tuviste un papel", le comentó la panelista. Y luego, le consultó: "Te quería preguntar qué pasó, ¿por qué se revolucionó tanto?".

Justina Bustos, incómoda en Socios del Espectáculo (El Trece) por una pregunta de Mariana Brey sobre sus transparencias.

Visiblemente incómoda, y sin ganas de responder acerca de un asunto tan retrógrado, la actriz de 33 años respondió: "No sé, yo no uso corpiño, entonces...". Pese a que la cordobesa no mostró muchas intenciones de continuar hablando sobre el tema, Brey volvió a insistir.

El momento en el que Justina Bustos abandonó el móvil de Socios del Espectáculo por una pregunta incómoda

Mariana Brey: "Pero te llamó la atención porque me pareció rarísimo que en una época como hoy, por ver apenas dos senos, tan natural y aparte un vestido que te quedaba súper sexy... generara tanto revuelo".

Justina Bustos: "Ya está, les mostré toda la casa de ATAV, chicos... me voy porque en serio tengo que hacer un montón de pruebas. Gracias".

Adrián Pallares: "Sos una grosa, un beso enorme. Es la última... ¿la camiseta que tenés es la 10 de Maradona, no?".

Justina Bustos: "Es de boquita".

Mariana Brey: "Perdón, pero le incomodó la pregunta... no era mi intención".

Justina Bustos: "Perdón, pero me tengo que ir y (la nota) era de ATAV. No me incomodó para nada, pero...".

Mariana Brey: "Quería preguntarte por Lali Espósito porque ya convivían que me parecen súper divertidas para preguntarte, pero todo bien...".

Adrián Pallares: "Gracias, nos vemos pronto".

El violento episodio en el que Adrián Pallares maltrató a Graciela Alfano en Socios del Espectáculo

Graciela Alfano resaltó que, una vez que Adrián Pallares se enteró de que quería renunciar a Socios del Espectáculo, el conductor reaccionó de manera violenta: "Después, cuando yo lo conté en el programa de Carmen, ¿qué sabía que no le habían avisado a Pallares? ¡Yo no le tengo que decir, se lo tienen que comunicar las autoridades!". Y aseguró: "Entonces, él me revoleó el teléfono en el corte y me dijo ‘¿Qué es esto?’ ¡Un teléfono, boludo!, Le contesté yo ¿Qué va a ser? Y ahí me empezó a decir que yo había dicho en lo de Carmen que me iba… ¡Y sí!".

"Cuando Pallares me planteó por qué no se lo dije, le respondí que se lo tenían que decir las autoridades del canal, que le fuera a preguntar a ellos", añadió Graciela, que se mostró indignada con la pareja de presentadores. Finalmente, la artista señaló que tanto Pallares como Lussich podrían haberle consultado antes sobre su futuro justo cuando su nombre sonaba en otro canal: "Yo no sé si recuerdan que en un momento salió en todos lados que me habían llamado de Canal 9. Bueno, nadie me preguntó nada... ¿entonces por qué me lo iban a preguntar ahora?". "Además ¿por qué voy a tener miramientos yo sobre cómo se siente una persona en el aire? ¡Cuando a ese mismo ser yo le importé un pito!", concluyó, de manera picante.