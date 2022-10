Julieta Prandi quebró en llanto en vivo por los abusos de Claudio Contardi: "Un infierno"

La modelo se emocionó cuando su abogado se refirió a su denuncia a Claudio Contardi. Julieta Prandi se largó a llorar en su programa de América TV.

Julieta Prandi no pudo contener las lágrimas cuando su abogado Fernando Burlando se refería a las situaciones de abuso que ella sufrió por parte del padre de sus hijos, Claudio Contardi. El letrado dio detalles de lo que la conductora de televisión vivió durante su matrimonio y ésta se estremeció.

"La calificación de estos hecho tiene que ver con abuso sexual con acceso carnal. No estamos hablando de un solo hecho de abuso", explicó Burlando desde un móvil en Hay que Ver, el ciclo que Prandi conduce junto con "El Tucu" López por América TV. Y agregó: "Lo que padeció Julieta fue un calvario, un infierno. Realmente una situación injusta, desde todo punto de vista y ver a Juli ahí habla de una mujer con una valentía".

La modelo comenzó a lagrimear mientras miraba a cámara por cuánto le removía el discurso de su abogado sobre las situaciones que vivió con Contardi. "Gracias, Fer", despidió con sentimiento al letrado del móvil, tras secarse las lágrimas con una servilleta. "No es algo que yo denuncié ayer. Es algo que vengo denunciando desde que me fui de mi casa (en 2019) y lamentablemente no había sido oída, como tantas otras cosas que supongo que van a encontrar su cauce y se van a ir reordenando", recordó Prandi.

Y cerró: "No esperen que salga en un programa o lugar haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó, y no me voy a abrir más que esto".

La denuncia de Julieta Prandi a su ex en relación a sus creencias

La modelo contó que Contardi sería pai umbanda y que habría sido receptora de macumbas. "Lo padecí mucho tiempo. Constantemente lo padezco y recibo este tipo de cosas, aún hoy. Las personas que se dedican a esto cobran poder de tu miedo, se alimentan de tu miedo. Primero tienen gente a su cargo y por supuesto que van amenazándote con lo que puede hacer. He visto muchísimas cosas. Se usan muchos animales para hacer trabajos", comentó Prandi en su programa de televisión.