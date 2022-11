Julieta Poggio sorprendió en Gran Hermano con una picante confesión sobre el cuerpo de su novio: "Extraño"

La participante aprovechó un momento de privacidad con una de sus amigas y le confesó cómo se siente alejada de su novio.

A un mes de haber ingresado a la casa de Gran Hermano y en medio de los rumores de romance con su compañero Marcos, Julieta Poggio sorprendió con una picante confesión sobre su novio. La bailarina, quien se convirtió en una de las concursantes más queridas, aprovechó una charla privada que mantenía con su amiga Daniela para contar cómo vivía la distancia con su pareja, pero descolocó con un inesperado comentario.

Poggio es la única participante de la edición 2022 del reality que ingresó a la casa estando en pareja. Esta situación llevó a que el novio de la concursante fuera protagonista de muchas burlas y memes en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, Julieta no demostró ninguna intención de querer intimar con alguno de sus compañeros, incluso hizo una confesión en la que dejó en claro cuánto extraña a Lucca Bardelli, su pareja.

Todo comenzó cuando las amigas conversaban sobre su vida fuera de la casa y se consultaron mutuamente a quién extrañaban. Entonces, Daniela le consultó a Julieta si extrañaba a su mamá y sus hermanas, ya que eran muy unidas, pero la respuesta de Poggio la descolocó por completo y generó una carcajada de complicidad entre las dos.

"No las extraño tanto a ellas. Extraño mucho a Luca, mucho", empezó por decir Poggio. Luego remató con un picante comentario sobre lo difícil que se le hace la distancia física. "Extraño, no sé, una pija", sentenció Julieta entre risas y generó la misma sensación en las redes sociales.

La madre de Julieta Poggio, de Gran Hermano, se sinceró sobre Marcos: "Podría pasar"

La mujer, llamada Patricia, habló sobre el desempeño de su hija en el reality. Además, respondió la pregunta que todos sus fanáticos mueren por saber: si hay algo entre Julieta y Marcos, quienes formaron una relación muy unida. Mientras Marcos confesó gustar de ella, Poggio tiene novio afuera de la casa, por lo que dejó en claro que no sucederá nada con nadie.

Cuando Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), le preguntó a Patricia por el novio de Julieta, la mujer dijo: "Está afuera penando, pobre. Con el novio de Juli han tenido un ensañamiento en redes... No se lo merece en lo absoluto, es buen tipo y la quiere mucho". Fue entonces cuando Yanina Latorre la interrumpió y le respondió: "Pobre Marcos, que se enamoró de Julieta...".

Patricia opinó que lo que tiene su hija con Marcos es solamente "una linda amistad" y "que se acompañan un montón y que se sienten muy compatibles" ya que son muy parecidos en cuanto su personalidad tranquila. "No arman demasiado lío dentro de la casa, votan bastante parecido, su grupo de pertenencia es similar... Creo que se siente acompañada por él, por Dani y por Romina. Creo que pasa eso, nada más", observó.

"Si no estuviese de novia, ¿creés que podría llegar a pasar algo con Marcos adentro de la casa?", le preguntó Estefanía Berardi. "Si no estuviese de novia, podría pasar cualquier cosa dentro de la casa, pero está de novia", contestó Patricia. Y explicó que cuando Julieta entró a la casa, había conversado bastante con su novio sobre el tema.

"Espero y deseo que no pase nada. Me parece que ella va a ser fiel a su palabra. Yo no creo que a ningún novio le gustaría que su novia entre a la casa de Gran Hermano y tenga la exposición que tiene. Aparte, es una bomba Julieta", reconoció.