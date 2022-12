Julieta Poggio se depiló el bigote en Gran Hermano e hizo tentar a Alfa: "Parecés un monstruo"

Julieta Poggio se depiló el bozo con cera frente a todos sus compañeros e hizo reír a carcajadas a Walter "Alfa".

Julieta Poggio protagonizó un divertido momento en Gran Hermano 2022 (Telefe) junto a todos sus compañeros: se depiló el bigote frente a las cámaras.

A medida que pasan los meses, los participantes se afianzan cada vez más como una familia. Julieta se acostumbró tanto a la convivencia y a la exposición que no tuvo problema en depilarse el bozo frente a sus compañeros y millones de personas.

Julieta se convirtió en una de las preferidas del público por su carisma y la manera en la que divierte a todos "los hermanitos" dentro de la casa. Romina Uhrig y Walter "Alfa", los participantes más grandes, se convirtieron en una especie de padres para los chicos. Es por esto que cuando Julieta digo que quería depilarse, Romina sacó su lado más maternal y la ayudó.

La exdiputada agarró cera depilatoria, se la puso en el bozo a "Disney" y se la esparció cuidadosamente por el rostro, mientras "Alfa" se reía a carcajadas mirando la situación. "Parecés un monstruo", bromeó el hombre de 60 años. "¡Le quedó la boca como la tiene original de fábrica!", señaló, en referencia a los labios operados de Poggio. Miles de usuarios de las redes sociales hicieron eco del divertido momento y lo comentaron en Twitter.

Julieta Poggio contó una anécdota subida de tono e impactó a todos

Recientemente, los participantes tuvieron una charla íntima en la que confesaron varias anécdotas sexuales. "¿Cuál fue el lugar más insólito donde tuviste sexo? Vos que tenés esas historias, a mí me encantan tus historias. Seguro el más insólito es el tuyo, estoy convencido", le preguntó "Alfa" a Julieta.

Poggio reaccionó con timidez, pero segundos después, se animó a confesarlo. "No tuve relaciones... pero en un micro, con gente", reveló la actriz, mientras todos sus compañeros la miraban boquiabiertos. "¿Cachengue? ¿El micro lleno? ¿Viajando?", preguntó "Alfa" con insistencia.

“¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el cachengue? ¿Hasta dónde llegaste?¿Qué fue... un Carabajal? ¿Un Peteco Carabajal?", repreguntó Walter, pero no obtuvo respuesta alguna por parte de Julieta. "¡Cosas! No tuve relaciones. Hice cosas. No voy a decir qué", cerró la joven, dejando muy en claro que sus preguntas la habían incomodado.

Por su parte, Romina contó que los lugares más insólitos en los que había tenido sexo fueron un colectivo, un ascensor, una estación de servicio y una playa. Maxi Guidici se sumó a la conversación y contó que él había tenido sexo de día adentro de un auto sin vidrios polarizados, en plena luz del día.