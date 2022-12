Julieta Poggio de Gran Hermano y un repudiable comentario: "Villera"

La participante de Gran Hermano fue cancelada en redes sociales por un video subido antes de ingresar al reality show de Telefe.

Julieta Poggio fue expuesta en redes sociales a raíz de un polémico video que subió a su cuenta de TikTok antes de ingresar a Gran Hermano. La participante del reality show de Telefe utilizó unas palabras despectivas para referirse a una situación ocurrida en su casa.

La joven de 20 años se mostró arrepentida en la emisión del jueves 1° de diciembre, aunque no llegó a revelar qué palabras usó. Sin embargo, los usuarios de las distintas redes se encargaron de mostrr un carpetazo y sacar a la luz el posteo en cuestión.

"Lo borré, pero alguien lo capturó y me re cancelaron en TikTok. Dije algo que decimos todos, pero no está bueno", le dijo a Nacho. Se trata de un video en el cual se quejó por la cantidad de manchas de maquillaje que había debajo de su mesa: "Me acosté acá en el piso vaya a saber Dios por qué y no saben lo que me encontré".

"Esto me da vergüenza ajena, miren esto. Yo pensando que me limpiaba la mano un poquito de labial, y es labial, delineador, base. Yo no puedo creer lo villera que soy, soy una negra, que asco. Jamás pensé que se había acumulado tanto acá", expresó Julieta. La connotación negativa de su expresión generó un sinfín de reacciones.

El drama de Julieta Poggio en Gran Hermano

Julieta Poggio se quebró en Gran Hermano (Telefe) y se convirtió en meme en las redes sociales. Esta no es la primera vez que la modelo se larga a llorar en el reality: anteriormente, había llorado porque se le manchó su pollera favorita.

Esta vez, Poggio no pudo ocultar su angustia al notar que le había salido un grano enorme en el medio de la frente. Mientras algunos de sus compañeros le aconsejaron ponerle dentífrico para secarlo, otros le dijeron que era peor, ya que iban a salirle más granos todavía.

Julieta entró en crisis y le dijo a "La Cata", mientras se miraba en un reflejo: "¡No lo quiero tener más, Cata!". "Dejá de estar mirándote todo el tiempo al espejo, ya se te va a ir", le respondió su compañera. "Hace cuatro días lo tengo! ¡Es enorme, ya estoy harta! Estoy harta de tenerlo. Me están diciendo que me van a salir más granos. Es muy feo, lo odio", se quejó, al borde de las lágrimas.

"No te van a salir dos, te van a salir cinco granos, ahora", le dijo Romina, luego de notar que se había aplicado pasta dental. "Ya me saqué la pasta porque todos me dijeron que me iban a salir más granos", respondió Poggio. "No te salen más granos con la pasta, te lo seca, pero bueno", intervino Walter "Alfa". Agustín "Frodo" intentó consolarla y le dijo que ya lo tenía mucho más chico que días atrás, pero Julieta estuvo inconsolable y más tarde, se puso una curita para tapar el grano y lo bautizó "Javier". Miles de usuarios en las redes sociales se sintieron identificados y estallaron los memes.