Juliana reveló la verdad detrás de sus infracciones en Gran Hermano: "Más fuerte que yo"

La participante santafesina brindó una entrevista exclusiva luego de su expulsión y confesó cuáles fueron los motivos de sus incumplimientos.

La expulsión de Juliana de Gran Hermano fue uno de los momentos más polémicos de la temporada 2022 del reality. Luego de infringir una de las normas principales del programa en reiteradas ocasiones, la producción decidió sacar a la participante a una semana de haber reingresado en el repechaje. Un día después de recibir esta noticia, Juliana rompió el silencio y explicó el por qué de sus actitudes.

En diálogo por segunda vez con el debate de Gran Hermano, Juliana aclaró los rumores y explicó los motivos de su actitud que no dejó de llamar la atención de público. Precisamente, la participante santafesina infringió una de las normas principales del juego: contó detalles del exterior y rompió el aislamiento de sus compañeros que nunca salieron de la casa.

En primera instancia, Juliana reveló que la noticia le cayó como un balde de agua fría y que incluso le pareció un tanto brusca. "Estoy un poquito angustiada, pero bien", comenzó sobre sus emociones. Luego, añadió: "Me hubiera parecido bien que me anuncien la primera sanción antes, porque nunca me informaron. Eso me hubiese parecido más justo y no la expulsión directa. Me pareció fuerte y repentino cómo me sacaron de la casa, muy poco cuidado".

En este marco, la participante aseguró que sus declaraciones no habían sido adrede y que no se dio cuenta de lo que hizo hasta que lo vio. "No pensé que las cosas que yo dijera sobre lo que vi en Pluto Tv o esas cosas iban a generar cosas en mis compañeros. Pensé que eran comentarios irrelevantes", confesó. Además, analizó: "No me justifico ni ahí, soy muy bocona".

Por otro lado, Juliana "Tini" Díaz reveló: "Hay muchas cosas que dije porque era más fuerte que yo. No pensé que era motivo de expulsión. Que no se malinterprete, yo tenía muchas ganas de entrar, si hubiera sabido no me hubiera ido tanto de boca”. Por último, la exparticipante negó los rumores de querer ingresar para "conseguir más canjes" y aseguró: “El afuera me encanta, pero estaba más feliz por la segunda oportunidad de volver a entrar”.

Gran Hermano: Juliana Díaz fue expulsada de la casa

Tras un repetitiva serie de incumplimientos en Gran Hermano, Juliana Díaz fue expulsada de la casa. La definición fue comunicada en vivo y la participante tuvo que abandonar el programa en vivo ante la mirada atónita de sus compañeros.

La participante santafesina volvió a entrar en la casa en la instancia del repechaje y gracias al voto de sus compañeros de la casa. Sin embargo, una vez que ingresó, rompió, en repetidas ocasiones, una de las reglas fundamentales del programa: filtró información del exterior y rompió el aislamiento de sus compañeros. Por este motivo, la producción decidió expulsarla.

Luego de que Santiago Del Moro leyera el comunicado negro, en donde la producción aseguraba que había expulsión, Gran Hermano le informó la medida a Juliana enfrente de todos sus compañeros. Atónita, Juliana incluso negó haber dicho ciertos datos y tuvo que abandonar la casa sin siquiera poder tomar sus pertenencias.

En primera instancia, Gran Hermano explicó que la santafesina contó varios detalles del exterior y que incluso fue advertida por la producción en varias ocasiones para evitar llegar a este punto, pero esto no sirvió en lo absoluto. "Juliana siguió desacatando a la regla incluso después de ser convocada al confesionario más de una vez para informarle la gravedad de esta situación. Decidí dejar sin efecto la sanción inicial, y he decidido, como sanción definitiva, tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas la medida ahora”, aseguró el dueño de la casa.