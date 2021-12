Juariu tuvo un cruce picante con Martitegui: "Me voy"

Juariu y Germán Martitegui se sacaron chispas en un filoso cruce en la noche del miércoles en MasterChef Celebrity.

Victoria "Juariu" Braier protagonizó un filoso intercambio con Germán Martitegui y lo echó de su estación en MasterChef Celebrity. "Me voy", respondió algo ofuscado el reconocido chef cuando la periodista e influencer se le quejó por una situación que no le gustó. Pese al intenso cruce, Juariu pudo brillar con su preparación y destacarse entre los platos de la jornada del miércoles, cuando se entregan las medallas por los beneficios de la próxima semana.

La tercera temporada de MasterChef Celebrity avanza a paso firme y varios de los participantes ya empiezan a convertirse en los preferidos tanto del jurado como del público. Una de las celebridades que mejor se pudo desenvolver hasta el momento es sin dudas Juariu. La ex Bendita asombró en más de una oportunidad a los exigentes jueces con sus preparaciones, aunque en la emisión del miércoles la influencer sorprendió por un tenso intercambio que tuvo con Germán Martitegui en medio del programa.

La consigna de la jornada era hacer un plato que quisieran comer en el día de su cumpleaños y la tucumana decidió preparar una comida que le hacían sus abuelos: arroz turco con carne agridulce y ensalada de pomelo, palta, limón y pistachos. Pero antes de que Juariu brillara, Germán Martitegui se acercó a la estación de Joaquín Levinton para que le contara qué iba a preparar. El músico reveló que iba a hacer un ojo de bife con papas españolas y que la carne se la iba a ceder la influencer.

Entonces, Martitegui y Levinton fueron a la mesa de Juariu para confirmar que le cedería la carne. La influencer lo ratificó, pero cuando vio que el chef le daba indicaciones al artista en su estación sobre cómo preparar su plato, se quejó. "Están charlando acá, ¿qué onda?", disparó Juariu. Lejos de tomarlo con humor, a Martitegui no le gustó nada y la enfrentó con cara de pocos amigos: "Querés que nos vayamos, me voy". En el momento, la exBendita aclaró que no tenía problema con que estuvieran ahí hablando, pero en el off mostró su molestia.

"Vamos, ya que nos echan", le indicó Martitegui a Joaquín Levinton. Algo molesto por su queja, mientras volvía a la estación del cantante, el reconocido chef le hizo una dura advertencia a Juariu: "Ya vas a pedir algo". De cualquier forma, el tenso intercambio no pesó a la hora de evaluar el plato que preparó la influencer, muy elogiado por el jurado y que le valió la medalla dorada a Juariu y el pase directo a una nueva semana de competencia.

