Juariu se hartó de Charlotte Caniggia y se pelearon en MasterChef: "Muy tóxica"

Juariu y Charlotte Caniggia, participantes de MasterChef Celebrity, protagonizaron una pelea frente a las cámaras durante el reprechaje.

Juairiu y Charlotte Caniggia, participantes de MasterChef Celebrity, se hicieron muy amigas a lo largo de todo el certamen. Después de haber sido eliminadas, el reality les ofreció a ambas y al resto de los exconcursantes la posibilidad de competir entre sí para tener una segunda chance de regresar al programa. Pero por todo el estrés de esta situación, terminaron discutiendo frente a las cámaras.

En esta instancia, el reprechaje, tanto Juariu como Charlotte luchaban por hacer un postre dulce que les permitiera reingresar a MasterChef. Como Caniggia considera tener una dificultad bastante grande con los postres y detesta hacerlos, le pidió ayuda a su compañera y se ofendió cuando ella no se la dio.

“Estamos cocinando acá con Charlotte a la par. Ella está haciendo más rápido, no le importa nada a Charlotte. Pero bueno, la quiero igual”, dijo Juariu al comienzo de la escena, en la que se las ve a las dos bastante aceleradas, intentando cumplir con el desafío. “Estoy apurada, quiero terminar ya este postre porque yo odio los postres”, expresó Charlotte.

En el momento en el que tuvo que desmoldar su torta, entró en crisis y empezó a decir en voz alta que era imposible y que no iba a lograrlo. “Che, no me ayuda nadie. Nadie me está explicando cómo sacar el bizcocho de ahí”, dijo Charlotte, esperando una respuesta por parte de su amiga. “¡Callate! Estás aturdiendo”, le contestó la influencer.

Mientras Juariu seguía muy compenetrada con su plato, Charlotte conversó con el público y dijo en voz alta cuánto deseaba quedar dentro de la competencia: “Espero que uno de los lugares sea para mí”, sentenció. “¡Y para Juariu también! ¡Maldita traidora!”, le gritó Juariu, indignada porque no había pensado en ella. “Hija de p… No me ayudás a hacer una torta, boluda. ¿Tan amiga eras?”, le reprochó Caniggia, a lo que ella contestó, ya harta: “Se acabó. Esta relación se terminó acá. Muy tóxica”.

La discusión anterior entre Charlotte Caniggia y Juariu en MasterChef Celebrity

Días atrás, habían protagonziado otra pelea frente a las cámaras: cuando Juariu eligió que Caniggia cocinara un plato dulce, que es, justamente, su dificultad más grande. Sin embargo, a pesar de su enojo, terminó recibiendo una muy buena devolución por parte del jurado e incluso Juariu le explicó que, aunque ella no lo crea, lo dulce se le da muy bien.

“Yo sé que a ella no le gusta lo dulce, pero sé que es buena haciendo lo dulce”, explicó. “¿Le vas a perdonar esto a Juariu?”, le preguntó Santiago del Moro a Charlotte, a lo que ella respondió que no y le adelantó que se vengaría en algún momento: “Ya la voy a agarrar a Juariu. Ya me va a tocar estar ahí arriba. Juariu, agarrate”.