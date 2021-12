Juariu expuso a Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton: “Estuvieron juntos en una fiesta”

Juariu confirmó que hay amor entre Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, participantes de MasterChef Celebrity.

Juariu, influencer que se dedica a stalkear la vida de los famosos en las redes sociales, anunció en MasterChef Celebrity que los rumores de romance que circulan sobre sus compañeros, Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, son verdaderos, a pesar de que ellos lo hayan negado, y aseguró que estuvieron juntos en una fiesta.

Los rumores comenzaron semanas atrás, cuando todos notaron que había cierto coqueteo entre los dos. Sin embargo, Charlotte lo negó todo y dijo que estaba en pareja. Ahora, su compañera de reality los mandó al frente y le contó todo a Santiago del Moro, el conductor del reality: algunas partes las dijo en voz alta frente a las cámaras, y otras, se las dijo al oído.

Todo comenzó cuando del Moro, se acercó a Juariu para preguntarle si tenía algún chisme para contarle. “Necesito data, vos sos mujer de data”, le insistió. “Acá tengo mucha data. La voy soltando de a poco porque no quiero ponerme en contra a mis compañeros”, comenzó ella.

“De todas las temporadas de MasterChef tengo información: tengo romances, cositas. Pero esta temporada no se queda atrás”, adelantó. “Ayer dijiste que entre Joaquín y Charlotte pasa algo”, soltó del Moro. “Levinton está muerto de amor por Charlotte. La mira con una carita de boludo… le likea todas las fotos, la persigue…”, aseguró Juariu.

“¿Estuvieron juntos en una fiesta?”, indagó él. “Estuvieron juntos en una fiesta, sí. Se veía que estaban en la misma fiesta, con la misma escenografía de fondo”, destacó la influencer, que investigó todo viendo las fotos que subieron a sus redes. “Y yo les pregunté cuando vine, ‘Che, ¿qué hicieron el fin de semana?’. Y Levinton dijo: ‘Nada…’. Raro, algo esconden”, cerró, y se acercó para decirle un secreto al oído a Santiago, gritando: “No te lo digo. ¡Te lo afirmo! Se huele”.

El descargo de Charlotte Caniggia por los rumores de romance con Joaquín Levinton

A fines de noviembre, cuando empezó toda la polémica, Charlotte había hecho un descargo en sus redes sociales aclarando que los rumores eran falsos y que ella está en una relación cerrada. “Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, publicó.

“Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos. Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”. Lo que no queda claro es si ahora realmente comenzó un romance con Joaquín. Por ahora, ninguno de los dos dijo nada nuevo en sus redes.