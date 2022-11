Juana Viale y Laura Nova tuvieron un picante cruce por culpa de Mirtha: “Yo no soy mi abuela"

Las actrices tuvieron un ida y vuelta bastante picante en la pantalla de El Trece.

Juana Viale protagonizó un ácido cruce con Laura Novoa durante una nueva emisión de Almorzando con Juana, luego de que la actriz mencionara a su abuela, Mirtha Legrand. El reclamo de la ex Poliladron.

El programa de Viale en El Trece sigue sin levantar cabeza en los números de rating, pero no deja de entregar polémicas. Es que los invitados se animan a decir algunas cosas que no dirían frente a Mirtha Legrand e incluso no tienen reparos en comparar a la nonagenaria conductora con su nieta en vivo. Ese fue el caso de Novoa, quién realizó un comentario sobre la histórica presentadora que a Juana no le gustó nada.

Viale y Novoa participaron de la sección "Jime Express" junto con la cocinera Jimena Monteverde. Fue allí donde la actriz señaló una batidora eléctrica del mobiliario y reclamó que quería una para ella. Juana, rápida de reflejos, hizo un llamado a la marca que auspicia el programa y subrayó el pedido: "Laura quiere una".

Pero a Novoa no le alcanzó y redobló la apuesta con un picante comentario: “Tu abuela nos daba cosas cuando nos íbamos”. A Juana mucho no le gustó el comentario, ya que respondió con todo: “Yo no soy mi abuela, mi amor”. Al darse cuenta del momento tenso, Laura Novoa bajó la intensidad y concluyó: “Ay, bueno, vamos a hablar eso”.

Juana Viale entrevistará a Chris Martin, de Coldplay: las exigencias del artista

Juana Viale recibió una increíble noticia: entrevistará a Chris Martin, el líder de Coldplay, junto al periodista Bebe Contempomi. La nota saldrá en Telenoche y en Almorzando con Juana, el próximo domingo 13 de noviembre.

El cantante británico llegó a la Argentina para hacer diez fechas en total en el estadio River Plate y hasta ahora, sus shows fueron todo un éxito, con el estadio explotado de fanáticos. Se dice que no es fácil conseguir entrevistas con Chris, pero Juanita tuvo la suerte de que le dijera que sí.

La nieta de Mirtha Legrand entrevistará al legendario artista el próximo lunes 6 de noviembre de 2022. Según informó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), "es una nota que se viene gestionando hace muchísimo" debido a lo difícil que es conseguir una entrevista con Martin.

“Chris no viene dando entrevistas desde aquella vez que se le apareció a Jimmy Fallon en el estudio. Yo creo que la elección de Juana tiene que ver con la acción que tuvo con Irán y por su militancia con la ecología”, señaló la periodista.

Además, contó cuáles fueron los requisitos que el vocalista de Coldplay puso para dar la nota: “Pidió que estén los dos hisopados para Covid-19 y, además, dijo que no le pidieran hacer demasiadas selfies, ya que es el día de descanso de la banda”.