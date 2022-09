Juana Viale se sacó y apuntó contra la producción en su primer programa: "Todo salió mal"

La actriz mostró su carácter en la primera emisión de su programa de El Trece. Juana Viale apuntó contra su equipo.

Juana Viale tuvo un sincericidio en su primer programa en El Trece y les tiró un dardo a su producción. La nieta de Mirtha Legrand estrenó su propio ciclo en el canal del Grupo Clarín y en el inicio del mismo hizo un picante reclamo.

"Buenas, buenas. Primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana Viale. Bienvenidos a todos del otro lado, soy un nervio andante", comenzó la emisión la hija de Marcela Tinayre, llena de euforia. El discurso inicial de la actriz continuó con un palito para su producción.

Viale se pronunció sobre los preparativos del programa estreno de su ciclo y enunció: "Todo lo que tenía que salir mal, salió mal". A pesar de ese dardo, Juana continuó en alusión a su felicidad por este nuevo proyecto en su carrera: "Me siento una reina, estoy feliz. Muchas gracias por acompañarme de otro lado de la pantalla".

La hermana de Ignacio "Nacho" Viale minutos más tarde fulminó una vez más a los miembros del equipo de su programa, cuando no reaccionaron ante un comentario. "Qué vuelta, qué regreso el de anoche", soltó Viale en alusión al estreno del programa de su abuela, quien volvió a la televisión después de más de dos años. Ante la no acotación de ninguno de sus compañeros, Juana se mostró algo enojada e ironizó: "Nadie dice nada. No pasa nada".

La palabra de Mirtha Legrand sobre su regreso a la televisión

"Con mucha alegría, felicidad, emoción. Tengo muchas ganas. Pero, después de dos años y medio sin estar al aire, cuesta un poco la vuelta. También tengo miedo", enunció Legrand sobre sus expectativas para esta nueva etapa de su carrera, a sus 95 años. Y agregó: "Sí, siempre me pasa. Pienso, ¿Me acordaré de los nombres? Es mucha responsabilidad. Además quiero verme bien, mona, joven y estar alerta a todo".

La diva de El Trece se retiró en 2020 por el advenimiento de la pandemia de coronavirus y luego fue reemplazada por su nieta, por lo que este regreso fue signifitivo para la conductora. "Una vez que se encienden las luces en el estudio ya estoy en lo mío. Esto es como andar en bicicleta, aunque pase mucho tiempo sin practicar, nunca se olvida. Además, a mí me da mucho placer hacer mi trabajo. Siempre que volvía en el auto, después de hacer el programa, pensaba: 'Qué bien que mi cerebro responde', porque hacer esto me da felicidad", cerró, en diálogo con Clarín.