Juana Viale se iría de El Trece por culpa de Mauricio Macri: "Ella está muy cansada"

La nieta de Mirtha Legrand dejaría la conducción de los almuerzos y cenas tras su entrevista al ex presidente de la Nación. Juana Viale estaría cansada y se iría de los programas de su abuela.

Juana Viale estaría transitando por sus últimos días en la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Según trascendió, luego de la entrevista realizada a Mauricio Macri recibió varias críticas que la descolocaron y que la hicieron reflexionar.

Si bien no le fue mal en los números e intentó inculcar su propia impronta al ciclo que históricamente condujo su abuela, aislada por pertenecer al grupo de riesgo, la nota que protagonizó junto al ex presidente de la Nación y sus posteriores críticas generaron su agotamiento. La conductora no llevaría bien la presión de encabezar un clásico de la TV argentina.

En Crónica TV manifestaron: "Más allá de que le ponen toda la plata y el hermano la cuida, ella está muy cansada. Le dan indicaciones parecidas a las de Mirtha, y ella no quiere saber absolutamente nada. Ella dice que 'mi abuela es mi abuela y yo soy yo'".

De este modo, Juana Viale se mostró del otro lado de la vereda e intentó diferenciarse de su abuela, según expresaron en el canal de noticias. A su vez, la nieta de Mirtha le habría pedido a su madre (Marcela Tinayre) que se ponga al frente de los almuerzos y cenas mientras ella se toma unos meses de descanso. ¿Qué pasará?

Juana Viale incomodó a Macri en vivo: "Es una contradicción"

Pese a que durante toda la entrevista lo agasajó y le dio la oportunidad de desarrollar cada punto sin contradecirlo, Juana Viale le hizo una pregunta a Mauricio Macri que sin dudas lo puso incómodo durante el programa de Mirtha Legrand. Con un poco de temor, observando cabizbaja y un tanto de vergüenza, lo puso contra las cuerdas a la hora de consultarle por qué le mintió a los argentinos sobre su vacunación contra el coronavirus.

La conductora, quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand, observó al ex Presidente y líder de Juntos por el Cambio y le preguntó: "Por ejemplo, hablando de contradicciones, cuando vos dijiste lo del tema de las vacunas... largaste un tuit diciendo que ibas a ser el último argentino en vacunarte".

Denotando disgusto, Macri le respondió a Juanita Viale con una corrección: "El último argentino con morbilidades, sí, que le correspondía...". Y luego, amplió: "Por supuesto, lo ratifiqué... el tema es que se dio el hecho de que me invitan a esta conferencia en Miami, justamente a favor de las democracias en Latinoamérica".