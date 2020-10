La nieta de Mirtha Legran hizo sonar una campana y detuvo una acalorada discusión.

"La Noche de Mirtha" del sábado pasado tuvo dos controvertidos invitados que se sacaron chispas en la mesa: la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el economista liberal, Javier Milei. Ambos protagonizaron una acalorada discusión que culminó con el hartazgo de Juana Viale, quien tocó "la campana de la conciliación" y puso orden en la mesaza. "Te callás", sentenció, ante un Milei enfurecido.

"Cambiemos no es muy distinto al kirchnerismo", arremetió Milei, desatando la indignación de Bullrich e iniciando el combate mediático. "Hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo. Me comprometo públicamente y les voy a decir algo: Cambiemos y el kirchnerismo les aumentaron los impuestos. Yo antes de hacer eso, me corto una mano", agregó el economista, que se lanzará como candidato a Diputado en las elecciones de 2021.

En tanto, el economista liberal y amigo de José Luis Espert criticó al diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio: "En Cambiemos tenés a un señor como Fernando Iglesias, que nos llamó llora impuestos. Hay que explicarle cosas como la libertad individual". Como consecuencia, Bullrich le respondió: "Si hay un diputado liberal en nuestro espacio es Fernando Iglesias".

No contento con la respuesta de Bullrich, el economista volvió a arremeter: "No, un keynesiano no puede ser liberal. A ustedes los condena la historia. Eligieron a Prat Gay de ministro de Economía, que estaba con Donda, bien de izquierda. El señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser popular y Durán Barba es marxista. No cambiamos nada, todo lo mismo".

"Yo creo que Juntos por el Cambio es la contracara del populismo. Así se sintió. Cuando uno gobierna, puede llevar ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante... La Argentina es un país que está muy trabado y hay que destrabarlo".

Con un tono descontrolado, Juana Viale tuvo que interferir en la discusión y poner orden. Eligiendo ponerse del lado de Patricia Bullrich, sentenció tocando una campana: "Esto significa que te tenés que callar". Al momento en que los dos contrincantes terminaron de hablar, las cámaras enfocaron la caras furiosas de Milei y Bullrich.