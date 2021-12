Juana Viale se despidió de El Trece llorando: "Es difícil"

Juana Viale se marchó de El Trece con un triste mensaje de despedida. Así fue el sorpresivo adiós de la nieta de Mirtha Legrand.

Juana Viale se despidió de El Trece y no pudo contener las lágrimas.

En la noche del pasado sábado, Juana Viale decidió compartir una drástica decisión personal. En la mesa de La Noche de Mirtha, la conductora se despidió de El Trece y reveló que fue su último programa. Como consecuencia, se largó a llorar en plena transmisión en vivo. ¿Por qué se termina el ciclo y cuál es su futuro?

Luego de que la producción le hiciera un video especial con un repaso de algunos de los momentos que protagonizó en el programa, "Juanita" reaccionó y anunció: "Termina este ciclo hermoso que movió mucho". Luego, y pensando en qué sucederá en 2022, manifestó: "¿Qué va a pasar el año que viene? No lo sé, y tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber". Con lágrimas en los ojos, y tras ver el especial que le preparó la producción liderada por su hermano Nacho Viale, la presentadora expresó: "Ya lloro sin saber qué es".

La carta que emocionó a Juana Viale en El Trece

Inmediatamente después del video que le dedicaron, Juana Viale leyó una carta que la producción de El Trece le dedicó para cerrar el 2021: "Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aun hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era la voluntad de tu abuela. Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo".

"Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Qué lindos son los ladridos, usted está cabalgando", agregaron, en referencia a las críticas que recibió a lo largo de estos casi dos años como conductora. "Te amamos y agradecemos, donde sea estaremos juntos, siempre. Nacho, Diego y todo Storylab. Gracias", concluyó el mensaje dedicado a "Juanita".

La reacción de Juana Viale tras la carta que le hizo la producción de La Noche de Mirtha Legrand

Una vez más, y con una gran mezcla de emociones, Juana Viale se despidió de El Trece y se mostró sumamente agradecida por lo vivido a lo largo del 2020 y el 2021, tiempos en los que debió reemplazar a su abuela Mirtha Legrand debido a la pandemia de coronavirus: "Uno es un protagonista o un participante más y nada de esto puede ser sin los invitados, la producción, 'Jime' en la cocina, ‘Agus’ con el camarín que me prenden las velas. El equipo de producción, los técnicos, los cámaras… La gente con más trayectoria que me enseña a hacer esto". Y completó: "Yo caí acá, como dicen, por arte de magia. Estoy eternamente agradecida".

Finalmente, Juanita le agradeció a todo el equipo de El Trece por la experiencia que tuvo como conductora de un programa tan importante: "Solo tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados siempre porque es difícil coordinar agenda y a veces han hecho locuras para estar acá". "Respeto a todo el mundo, que te puedan decir lo que quieran. Soy una agradecida de la vida", añadió.

Qué hará Juana Viale en 2022 tras su despedida de El Trece:

El futuro de Juana Viale es completamente incierto. De acuerdo a lo que aseguró la conductora, todavía no está claro si en 2022 estará al frente de La Noche de Mirtha. Sin embargo, y pensando en su futuro, dejó en claro que el próximo año realizará una gira por Uruguay en la obra de teatro "El Ardor".

Por qué Juana Viale no sigue en El Trece

Por el momento, Juana Viale no arregló su continuidad en El Trece al frente de La Noche de Mirtha. Es que los números en el rating no fueron los esperados por las autoridades del canal, en donde Adrián Suar tiene suma incidencia, y tampoco se sabe con precisión qué ocurrirá con Mirtha Legrand, alejada de la TV debido a los cuidados que tienen que ver con el coronavirus.