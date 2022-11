Juana Viale hizo una denuncia en vivo contra López Murphy y lo obligó a confesar: "Duermen"

La actriz le hizo una fuerte acusación en vivo al diputado y éste reveló un dato desconocido. Juana Viale incomodó a Ricardo López Murphy en su ciclo de El Trece.

Juana Viale y Ricardo López Murphy vivieron un momento de tensión en El Trece cuando la actriz le hizo una picante consulta al diputado por Juntos por el Cambio. La conductora de televisión habló sobre los legisladores que se duermen en sus bancas y el invitado reaccionó sin dudarlo.

"Sesionaron hasta tarde. ¿Pocas horas de sueño? ¿Se duerme poco?", consultó Viale en alusión a los debates por la Ley de Presupuesto 2023 que se dio en el recinto. "No, porque había tiempo hasta las 9 horas, para recuperarse", respondió el diputado, ubicado a la de de la presentadora de Almorzando con Juana.

La hija de Marcela Tinayre sacó todo su sarcasmo para lanzar una fuerte acusación hacia López Murphy y sus colegas y enunció: "Algunos duermen en el recinto, mientras sesionan". El diputado no se hizo el desentendido y reconoció que suele dormir en la Cámara de Diputados: "Bueno, cuando las sesiones son muy largas... Yo tengo dos muy buenas diputadas que me despiertan. Les digo que, por favor, siempre me despierten con los temas importantes".

Las críticas de Edith Hermida a Juana Viale por hipocresía

Diego Leuco y Juana Viale armaron un "viajero", el típico vaso hecho con una botella de plástico para tomar fernet con cola, y recibieron críticas por parte del panel de Bendita, en especial de Edith Hermida, Tamara Pettinato y Alejandra Maglietti, por la falta de verdad en su proceder al aire.

Alejandra Maglietti: Lo del viajero lo hizo Lali en España y ahí tenía sentido. ¿Pero acá?

Tamara Pettinato: No entiendo el chiste, aparte. Podría usar el tiempo para hacerles preguntas interesantes, que cuenten algo, no sé. ¿Pasarse una botella cortada con fernet como chiste?

Hermida: A mí lo que me molesta es que es más una postura de 'hay somos re locos, vamos a tomar ferné, eeeh'. Dale, son más chetos. No saben lo que es tomarse un colectivo. ¡Por favor! Ridículos.

Maglietti: Que Lali lo hiciera en España tenía gracia porque ahí no lo conocen.

Hermida: Será que lo hace Lali y te da gracia y, cuando lo hace Leuco, no te causa gracia.

No es la primera vez que Hermida critica duramente a Viale, hace algunas semanas fue fulminante contra la actriz por su manera de conducir televisión. "Elijo a Mirtha toda la vida. Es la diosa de la televisión y valoro que en este momento siga haciendo las cenas. Me encanta, la valoro y la admiro. Me parece una mujer impresionante", soltó en LAM.