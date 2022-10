Juana Viale fue humillada en la nueva edición de Almorzando

La conductora no puede levantar el rating del programa y está cada vez peor. Su última emisión dejó números preocupantes.

Juana Viale volvió a hacer un papelón al frente de Almorzando (El Trece) y registró los peores números de rating desde que tomó la posta de su abuela, Mirtha Legrand. En un fin de semana intenso, ni la diva ni su nieta pudieron ganar en la batalla de las mediciones.

La heredera televisiva de Legrand se quedó desde este año con la conducción de Almorzando con Mirtha Legrand, que pasó a llamarse Almorzando con Juana Viale, pero el cambio de rumbo no parece favorecer a El Trece y la actriz. Ya en su tercera emisión del año, los números del ciclo no paran de bajar y tocó mínimos históricos.

Con Rusherking, CAE, María Julia Oliván y Betiana Blum, "Juanita" marcó apenas 2.9 puntos de rating, una cifra bastante magra para los números históricos de un ciclo varias décadas encima. De hecho, la pasada semana, Viale consiguió anotar 5.3 puntos de promedio, aunque tampoco fue suficiente para ganarle a Telefe. La preocupación ya se siente en los pasillos de El Trece

El rating de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand corrió una suerte parecida a la de Juana, ya que marcó números bajos y estuvo a más de 2 puntos de PH, podemos hablar, que lideró sin problemas con 8.3 puntos. La "Diva de los almuerzos" marcó 6.2, en un mano a mano con Jorge Lanata.

El duro reclamo de Mirtha Legrand a Jorge Lanata en El Trece: "No puedo"

Mirtha Legrand volvió a protagonizar un particular momento en La Noche de Mirtha. Esta vez, en su segundo programa al frente del ciclo, la conductora recibió a Jorge Lanata en la pantalla de El Trece y lo incomodó con un sorpresivo reclamo que causó mucho revuelo en la televisión argentina.

En un imperdible mano a mano, Mirtha se tomó unos minutos para hacerle una pregunta personal. "Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?", le consultó. Lanata, que contrajo matrimonio con Elba Marcovecchio el pasado 23 de abril, se vio asombrado y reaccionó: "Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire".

Visiblemente incómodo, el periodista ultramacrista expresó: "Es increíble, pero increíble en todo el sentido de la palabra. En lo bueno, en lo insistente, en lo 'memoriosa'. Yo ya le expliqué". Y le marcó: "Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije ‘¿para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?".