Juana Viale está en problemas económicos y tuvo que tomar una dura decisión

Juana Viale tuvo que poner la mansión que su abuela Mirtha Legrand le regaló. Hasta ahora, no consiguió venderla.

Juana Viale, actriz y conductora de televisión, tuvo que poner en venta su gran mansión por algunos problemas económicos que enfrenta. La casa ubicada en San Isidro había sido un regalo de su abuela Mirtha Legrand, pero para solventar sus gastos, Juanita tuvo que tomar la decisión de venderla.

La mansión de Juana Viale, de dos pisos y ubicada en Béccar, se vende por 950 mil dólares y cuenta con 500 metros cuadrados, de los cuales 200 le pertenecen al jardín: un amplio espacio verde con pileta, jacuzzi, solarium y hasta una pequeña huerta propia. Además, cuenta con un garage para dos autos, cinco habitaciones y cinco baños.

Según le dijo Juanita a Mirtha, decidió irse de ahí para mudarse a un barrio privado con sus hijos, por cuestiones de seguridad. Por otro lado, se cree que gran parte de sus gastos se incrementaron desde que su hija, Ámbar de Benedictis, se mudó a París, Francia, para comenzar sus estudios en La Soborna, una de las universidades más prestigiosas de la capital francesa.

A pesar de lo lujosa que es la mansión de Viale y de la decoración de interiores tan llamativa y original que ella misma creó, se dice que la casa está publicada en sitios de inmobiliarias hace bastante y que no logra venderse. Según informó La Pavada de Crónica, no es una propiedad atractiva para el mercado inmobiliario, además de que no cualquier comprador puede acceder a una casa tan cara.

La estadía de Ámbar de Benedictis en París

En este momento, la hija de Juana Viale, Ámbar, está en Francia con su abuela Marcela Tinayre, la conductora de Las rubias. Se dice que Juana les prohíbe a sus hijos publicar cosas de su vida personal en Internet y que tampoco Marcela tiene el permiso para hacerlo, pero durante uno de sus paseos en bicicleta por la capital francesa, Ámbar registró el momento con su celular, aunque en los videos solo se la ve a Marcela.

En todos los clips solamente aparece la abuela de Ámbar, y en uno de ellos, aparece contándole al público dónde estában paradas. “Estamos en el puente, llegamos a la Asamblea Nacional. Venimos de allá, del Puente Alejandro III, la Torre Eiffel, el Sena y ese maravilloso panorama de las casas de París”, relató Marcela en el video, en donde la ve al sol y muy alegre.

Juana tomó medidas judiciales que les prohíben a las revistas publicar fotos de sus hijos, a diferencia de la mayoría de las celebridades, que incluso suben fotos de sus bebés desde el minuto en el que nacen. Si alguno de los allegados de los hijos de Viale suben fotos de sus hijos, tienen que difuminarles la cara.